Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса
В заповеднике «Утриш» не нашли противопожарное оборудование и выявили ряд нарушений в работе
16 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о результатах проверки в заповеднике «Утриш». Ведомство выявило нарушения пожарной безопасности и несоблюдение природоохранного законодательства.
По данным прокуратуры, на территории заповедника отсутствует необходимое противопожарное оборудование, есть неисправный спецтранспорт и не хватает сотрудников. Найдены и другие нарушения режима природной охраны.
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Также по решению суда на территории заповедника должны были установить 70 пожарных резервуаров, но ведомство обнаружило только 10.
Руководителя заповедника прокуратура обязала устранить все нарушения.
Напомним, что в конце августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар. Огонь перекинулся на заповедник «Утриш», тогда сгорело 126 га леса, из них 64 га заповедных территорий. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обвинил в случившемся туристов, которые небрежно обращались с огнем. После пожара против директора заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело за халатность. В 2022 году его осудили на год и два месяца.
Эколог Дмитрий Шевченко рассказал, что процесс полного восстановления леса на отдельных участках займет десятки лет, а на других — сотни.
Как писали Юга.ру, прошлым летом площадь заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском увеличили почти на 700 га.