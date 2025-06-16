Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса

В заповеднике «Утриш» не нашли противопожарное оборудование и выявили ряд нарушений в работе

16 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о результатах проверки в заповеднике «Утриш». Ведомство выявило нарушения пожарной безопасности и несоблюдение природоохранного законодательства. По данным прокуратуры, на территории заповедника отсутствует необходимое противопожарное оборудование, есть неисправный спецтранспорт и не хватает сотрудников. Найдены и другие нарушения режима природной охраны.

Также по решению суда на территории заповедника должны были установить 70 пожарных резервуаров, но ведомство обнаружило только 10.

Руководителя заповедника прокуратура обязала устранить все нарушения.

Напомним, что в конце августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар. Огонь перекинулся на заповедник «Утриш», тогда сгорело 126 га леса, из них 64 га заповедных территорий. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.