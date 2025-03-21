Затонувшие в Керченском проливе танкеры полностью уберут со дна в 2026 году

Фрагменты потерпевших крушение в Черном море танкеров будут поднимать в четыре этапа. На это уйдет год

21 марта пресс-служба Минтранса России сообщила , что затонувшие в Керченском проливе остатки танкеров планируют поднять со дна в 2026 году. В Минтрансе уточнили, что убирать затонувшие обломки танкеров будут в четыре этапа. На первом этапе с фрагментов срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты установят на глубине до 20 м три защитных коффердама весом 1,5 тыс. тонн каждый. Их зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру, чтобы исключить возможность смещения.

Коффердамы — специальные инженерные сооружения. Они позволят изолировать 3919 тонн мазута и предотвратить его разлив в акватории Черного моря.

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что установка этих коффердамов не помешает судоходству в регионе, устройствам также не грозит шторм.

На третьем этапе специалисты откачают мазут из фрагментов танкеров, находящихся под коффердамами, а на четвертом — поднимут фрагменты судов и сами коффердамы.



Наблюдать за состоянием частей танкеров будут до их полной герметизации.