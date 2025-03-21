Затонувшие в Керченском проливе танкеры полностью уберут со дна в 2026 году
Фрагменты потерпевших крушение в Черном море танкеров будут поднимать в четыре этапа. На это уйдет год
21 марта пресс-служба Минтранса России сообщила, что затонувшие в Керченском проливе остатки танкеров планируют поднять со дна в 2026 году.
В Минтрансе уточнили, что убирать затонувшие обломки танкеров будут в четыре этапа. На первом этапе с фрагментов срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты установят на глубине до 20 м три защитных коффердама весом 1,5 тыс. тонн каждый. Их зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру, чтобы исключить возможность смещения.
Коффердамы — специальные инженерные сооружения. Они позволят изолировать 3919 тонн мазута и предотвратить его разлив в акватории Черного моря.
Волонтер, чистивший пляжи Анапы, провел одиночный пикет у администрации Кубани:
Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что установка этих коффердамов не помешает судоходству в регионе, устройствам также не грозит шторм.
На третьем этапе специалисты откачают мазут из фрагментов танкеров, находящихся под коффердамами, а на четвертом — поднимут фрагменты судов и сами коффердамы.
Наблюдать за состоянием частей танкеров будут до их полной герметизации.
Напомним, что разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, 8 марта поднятый со дна танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали.
Все материалы по теме: