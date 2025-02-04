В Краснодаре появился баннер «Власть и нефть. Мазут и смерть»

Утром 4 февраля в редакцию Юга.ру прислали фотографию, сделанную в Краснодаре на улице Кожевенной. На Тургневском мосту кто-то разместил баннер с надписью «Власть и нефть / мазут и смерть».

К моменту выхода новости полотно уже сняли.

Обновление 12:00. В 11:11 официальный телеграм-канал МВД по Краснодарскому краю сообщил, что по камерам видеонаблюдения удалось установить, что баннер повесили «в 6:30 утра несколько мужчин».



«В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности причастных граждан. В случае их выявления будут приняты меры в соответствии с законодательством. Баннер демонтирован сотрудниками Минтранспорта», — добавили сотрудники полиции.