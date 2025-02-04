В Краснодаре появился баннер «Власть и нефть. Мазут и смерть»

Краснодарский край

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  • © Фото от подписчика Юга.ру
    © Фото от подписчика Юга.ру

Ранее стало известно, что разлившийся в Черном море мазут принадлежал компании «Роснефть»

Утром 4 февраля в редакцию Юга.ру прислали фотографию, сделанную в Краснодаре на улице Кожевенной. На Тургневском мосту кто-то разместил баннер с надписью «Власть и нефть / мазут и смерть».

К моменту выхода новости полотно уже сняли.

Обновление 12:00. В 11:11 официальный телеграм-канал МВД по Краснодарскому краю сообщил, что по камерам видеонаблюдения удалось установить, что баннер повесили «в 6:30 утра несколько мужчин».

«В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности причастных граждан. В случае их выявления будут приняты меры в соответствии с законодательством. Баннер демонтирован сотрудниками Минтранспорта», — добавили сотрудники полиции.

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Напомним, Минтранс сообщил, что владельцем топлива, которое перевозили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», является компания «Роснефть». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей.

В разговоре с «Кедром»* природоохранные эксперты, пожелавшие остаться анонимными, отмечают, что «Роснефть» не участвует в ликвидации разлива мазута в Керченском проливе, хотя и имеет для этого ресурсы.

«Конечно, вина ляжет не на «Роснефть», которая якобы саботировала выгрузку, а на судовладельцев — маленькие компании, которые обанкротятся после того, как им предъявят миллиардные иски. Сейчас к ним приковано все внимание, но возможностей и готовности выдвинуть силы на уборку у них нет», — считает один из специалистов.

Как писали Юга.ру, в очищенном песке Анапы нашли опасное вещество, которое может вызывать онкологию.

* «Кедр.Медиа» признан в России иностранным агентом.

Краснодар Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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