В Краснодаре появился баннер «Власть и нефть. Мазут и смерть»
Ранее стало известно, что разлившийся в Черном море мазут принадлежал компании «Роснефть»
Утром 4 февраля в редакцию Юга.ру прислали фотографию, сделанную в Краснодаре на улице Кожевенной. На Тургневском мосту кто-то разместил баннер с надписью «Власть и нефть / мазут и смерть».
К моменту выхода новости полотно уже сняли.
Обновление 12:00. В 11:11 официальный телеграм-канал МВД по Краснодарскому краю сообщил, что по камерам видеонаблюдения удалось установить, что баннер повесили «в 6:30 утра несколько мужчин».
«В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности причастных граждан. В случае их выявления будут приняты меры в соответствии с законодательством. Баннер демонтирован сотрудниками Минтранспорта», — добавили сотрудники полиции.
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Напомним, Минтранс сообщил, что владельцем топлива, которое перевозили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», является компания «Роснефть». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей.
В разговоре с «Кедром»* природоохранные эксперты, пожелавшие остаться анонимными, отмечают, что «Роснефть» не участвует в ликвидации разлива мазута в Керченском проливе, хотя и имеет для этого ресурсы.
«Конечно, вина ляжет не на «Роснефть», которая якобы саботировала выгрузку, а на судовладельцев — маленькие компании, которые обанкротятся после того, как им предъявят миллиардные иски. Сейчас к ним приковано все внимание, но возможностей и готовности выдвинуть силы на уборку у них нет», — считает один из специалистов.
Как писали Юга.ру, в очищенном песке Анапы нашли опасное вещество, которое может вызывать онкологию.
* «Кедр.Медиа» признан в России иностранным агентом.
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