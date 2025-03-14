Волонтер, чистивший пляжи Анапы, провел одиночный пикет у администрации Кубани. Он призвал наказать «истинных виновников экокатастрофы»

Волонтер вышел с плакатом «Шконку Селькову — с видом на море». Узнали, кто такой Сельков и какие цели пикета

14 марта в Краснодаре возле здания администрации Краснодарского края прошла одиночная акция волонтера, который, по его словам, очищал пляжи Анапы от мазута. Главред Юга.ру Александр Гончаренко заснял одиночный пикет члена партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», одетого в защитный костюм и респиратор. Прохожие реагировали на листовки так же, как на другие раздаточные материалы: некоторые брали, большинство отказывались.



Мужчина в защитном костюме и противогазе пикетировал с плакатом «Шконку Селькову — с видом на море» и раздавал листовки с требованием «признать преступления против экологии — преступлениями против нации и привлечь к ответственности истинных виновников экологической катастрофы».

Виктор Сельков — бизнесмен, которому принадлежит компания «Кама Шиппинг» и затонувший танкер «Волгонефть-212». Совладельцами также являются два его сына. По данным «Известий», Сельковы ранее работали на бизнесмена Михаила Антонова — владельца теплохода «Булгария», затонувшего в 2011 году. По словам Антонова, Сельков в его компании занимался финансовыми махинациями. В собственном бизнесе он также заключал фиктивные сделки и не платил налоги с помощью серых схем. Среди судов, которые упоминались в фиктивных поставках, был и «Волгонефть-212».

Организаторы акции рассказали Юга.ру, что их цель — обратить внимание местных властей на первопричины экологической катастрофы и на ее последствия.

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Это тяжелый удар по экосистеме из-за бессчетного количества погибших рыб и птиц. Часть туристической отрасли Краснодарского края оказалась под угрозой. На бесследное устранение всех последствий трагедии уйдет не один год».

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два советских танкера «Волгонефть». После аварии судно «Волгонефть-239» село на мель, а «Волгонефть-212» разломилось пополам. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море. Выбросы продолжаются до сих пор.



Ущерб экосистеме оценивается в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян считает, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.

Суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца танкера за разлив мазута: Ущерб природе оценивают в десятки миллиардов

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края дважды оштрафовал «Кама Шиппинг» на 30 тыс. рублей за нарушение техрегламентов. Иски подала Новороссийская транспортная прокуратура. 11 марта суд Перми рассмотрел иск местной транспортной прокуратуры и назначил штраф в 200 тыс. рублей за использование танкера зимой. Морспасслужба хочет взыскать с владельцев обоих танкеров 40 млн рублей, а мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей.