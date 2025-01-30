Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей

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  • © Фото ArtPhoto_studio, сайт freepik.com
    © Фото ArtPhoto_studio, сайт freepik.com

Минтранс назвал владельца топлива, которое перевозили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»

29 января депутат Алексей Куринный опубликовал ответ от Минтранса на запрос о ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря. Документ подписал замминистра  Валентин Иванов.

Согласно письму, владельцем груза является «Роснефть». Перевозку нефтепродуктов страховали компании «Абсолют Страхование» и «ВСК». Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были застрахованы на 4,3 млрд рублей.  

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«Реальный ущерб будет в десятки раз больше. Считаю, что трагедия с разливом нефтепродуктов в Черном море должна стать основанием для проведения парламентского расследования», — написал Куринный.

При этом Forbes оценил ущерб окружающей среде в 33,4 млрд рублей.

«Ждем точный расчет ущерба от Росприроднадзора. В моем понимании, с учетом ущерба природе, подъема танкеров, исками от устричных ферм, рыболовов и гостиничного бизнеса, сумма может превысить 50 млрд рублей и больше», — считает эколог Георгий Каваносян.

Экологический юрист Наталья Лисицына отметила, что в документе говорится о финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. Однако разлившийся в Керченском проливе мазут к нему не относится.

«Поэтому большой вопрос — распространяются ли страховки «Волгонефтей» на ущерб от загрязнения разлившимся мазутом, который не является бункерным топливом?» — написала Лисицына.

Также в документе уточняется, что старые суда к плаванию допустило «Российское квалификационное общество».

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Алексея Куринного
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Алексея Куринного

Как писали Юга.ру, на побережье Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа.

Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей
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