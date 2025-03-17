Пальмы, киноконцертный зал и парковка на 300 мест. В Краснодаре проект кинотеатра «Аврора» прошел госэкспертизу

17 марта в Главгосэкспертизе России сообщили , что проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре получил положительное заключение. Согласно проекту, зал кинотеатра переоборудуют в киноконцертный и оснастят эстрадой. В вестибюле отреставрируют лестницы, вернут тропические растения — финиковые пальмы, которые на время работ вывезли в питомник, а также разместят выставочные пространства, гардеробные и кассы.

В Главгосэкспертизе рассказали и о подземных этажах кинотеатра, где появятся кинозалы, кафе и парковка на 300 мест. Отметим, что в 2023 году от этого решили отказаться, так как упомянутой частью проекта занимались подрядчики из Европы, которые не смогли работать с российскими заказчиками из-за санкций.



Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию в 2015 году, но уже через год проект заморозили и начали поиски инвестора. В 2019 году власти Краснодара заключили с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» соглашение о ремонте кинотеатра, которое оценили в 2,8 млрд рублей.



Работы планируют завершить до конца 2028 года, но в октябре 2024 года главный архитектор Краснодара Илья Чикаев называл более поздние сроки. Тогда в пресс-службе мэрии заявили, что он оговорился.