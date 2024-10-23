Сроки реконструкции «Авроры» в Краснодаре снова перенесли. Работы планируют завершить в конце 2029 года

При этом в августе 2024 года администрация Краснодара называла другую дату — конец декабря 2028 года. Тогда в пресс-службе отметили, что сроки пришлось изменить из-за текущей экономической ситуации. В мэрии также добавили, что госэкспертиза начнется до конца 2024 года, а итоговый проект реконструкции разработают до 30 сентября 2026 года.

Чикарев в интервью изданию добавил, что сейчас здание кинотеатра укрепляют, на территории ведут противоаварийные работы. Рабочие усилили фундамент и построили металлокаркас для шатра над скульптурой Авроры.

Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию в 2015 году, но уже в следующем году проект заморозили и начали поиски инвестора. В 2019 году администрация Краснодара заключила с ООО «Инвестстрой» концессионное соглашение по восстановлению кинотеатра «Аврора» сроком на 49 лет. В проект планировали инвестировать 2,8 млрд рублей. Компания хотела привлечь иностранного подрядчика и завершить работы до 2025 года, но из-за санкций от планов пришлось отказаться. В 2023 году проект решили упростить. Внешний вид «Авроры» обещают восстановить до первоначального.