Какой «Аврора» станет после реконструкции Галицкого? Вторая часть презентации проекта

10 марта в администрации Краснодара показали презентацию проекта реконструкции кинотеатра «Аврора». Рассказываем, что изменится

Напомним, 2 марта 2021 года предприниматель Сергей Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект обновленного кинотеатра «Аврора». По словам бизнесмена, горожане смогут высказать свое мнение о проекте. Для этого 10 марта на сайте администрации Краснодара запустили специальный раздел с онлайн-голосованием по проекту реконструкции «Авроры». Там представили основную информацию о концепции проекта, видеовизуализацию и презентацию. Портал Юга.ру изучил презентацию, представленную мэрией города. Первую часть, в которой редакция рассказала о территории «Авроры», фасаде и самом кинотеатре, можно посмотреть здесь.

Вестибюли кинозала Основной исторический вестибюль кинотеатра «Аврора» расположится на уровне земли. Из него две внутренние лестницы будут вести в исторический зал — их сохранят и отреставрируют. Проектом предусмотрен полный демонтаж всех существующих перегородок. Свободное пространство позволит воплотить идею архитектора Сердюкова о парящем над землей объеме. Вестибюль формируется двумя плоскостями: пол, выполненный в технике терраццо;

потолок, облицованный кассетными модулями со стеклянными рельефными элементами. Наружный периметр вестибюля будут ограждать витражные конструкции разной высоты и две новые эвакуационные лестницы. Перед входным тамбуром планируют сохранить клумбы с историческими пальмами. Между деревьями разберут часть перекрытия первого этажа, чтобы построить там парадную открытую лестницу, ведущую в вестибюль под исторической частью здания. Для связи с северным фойе построят проем в стене, чтобы обеспечить доступ к лестнице и лифтам. Еще один проём в стене, который продолжит коридор, будет вести к подземным парковкам, кинотеатрам и выставочному залу. В северной части по отношению к историческому зданию на отметке -6,75 метров расположат северный вестибюль вытянутой формы. По длинной стороне его протяженность составит 87 метров, а площадь — 590 кв. метров. По одной своей стороне он будет примыкать к гардеробам и санузлам, а по другой расположат панорамные витражные конструкции, через которые будет виден внутренний двор.

Кафе и внутренние дворы В северной части комплекса на отметке -11,55 метров расположат кафе. Своим главным фасадом оно будет смотреть в углубленный благоустроенный озелененный двор, в который можно будет выйти через наружную террасу. Площадь зоны кафе, включая летнюю открытую террасу — 1,1 тыс кв. метров. Обеденный зал будет рассчитан на 250-300 посадочных мест. На столько же мест будет летняя открытая терраса. Кроме того, в зале сделают панорамное остекление длиной 72 метра и высотой 4,5 метра, которое будет смотреть во внутренний двор. Помимо внутреннего двора, зал будет примыкать к перекрытым наружным проходам, ведущим к двум широким открытым лестницам, расположенным вдоль восточного и западного фасада исторического здания. Летнюю открытую террасу выполнят в виде лоджии, из которой можно сразу попасть в зеленый внутренний двор, спустившись на три ступени.

Выставочный комплекс В комплексе выставочных залов разместят входную зону на отметке -16,35 метров высотой 4,3 метра и площадью 496 кв. метров, которая будет расположена под фойе мультимедийного кинотеатрального комплекса. Там разместят следующие помещения: санузел для посетителей;

кассы терминалов для покупки билетов;

стационарная торговая точка для торговли книгами, сувенирами и канцтоварами;

гардеробы для посетителей на 340 крючков постоянных и 590 резервных мест, расположенные под гребенкой верхнего яруса кинотеатров на отметке -11,55 метров, куда зрители попадут через галереи закрытого типа;

западный трансепт [поперечный проход] на отметке -16,35 метров, в котором будет вестибюль с мобильными торговыми точками для торговли книгами, сувенирами, канцтоварами и точками контроля билетов;

восточный трансепт на отметке -16,35 метров с пространством для проведения мероприятий с организацией кейтеринга на 300 человек;

экспозиционная зона, которая будет состоять из двух выставочных пространств разной площади — 775 кв. метров и 607 кв. метров. При необходимости, их можно объединять в одну выставочную площадь.