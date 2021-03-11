Какой «Аврора» станет после реконструкции Галицкого? Вторая часть презентации проекта
10 марта в администрации Краснодара показали презентацию проекта реконструкции кинотеатра «Аврора». Рассказываем, что изменится
Напомним, 2 марта 2021 года предприниматель Сергей Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект обновленного кинотеатра «Аврора». По словам бизнесмена, горожане смогут высказать свое мнение о проекте. Для этого 10 марта на сайте администрации Краснодара запустили специальный раздел с онлайн-голосованием по проекту реконструкции «Авроры». Там представили основную информацию о концепции проекта, видеовизуализацию и презентацию.
Портал Юга.ру изучил презентацию, представленную мэрией города. Первую часть, в которой редакция рассказала о территории «Авроры», фасаде и самом кинотеатре, можно посмотреть здесь.
Вестибюли кинозала
Основной исторический вестибюль кинотеатра «Аврора» расположится на уровне земли. Из него две внутренние лестницы будут вести в исторический зал — их сохранят и отреставрируют. Проектом предусмотрен полный демонтаж всех существующих перегородок. Свободное пространство позволит воплотить идею архитектора Сердюкова о парящем над землей объеме. Вестибюль формируется двумя плоскостями:
- пол, выполненный в технике терраццо;
- потолок, облицованный кассетными модулями со стеклянными рельефными элементами.
Наружный периметр вестибюля будут ограждать витражные конструкции разной высоты и две новые эвакуационные лестницы. Перед входным тамбуром планируют сохранить клумбы с историческими пальмами. Между деревьями разберут часть перекрытия первого этажа, чтобы построить там парадную открытую лестницу, ведущую в вестибюль под исторической частью здания.
Для связи с северным фойе построят проем в стене, чтобы обеспечить доступ к лестнице и лифтам. Еще один проём в стене, который продолжит коридор, будет вести к подземным парковкам, кинотеатрам и выставочному залу.
В северной части по отношению к историческому зданию на отметке -6,75 метров расположат северный вестибюль вытянутой формы. По длинной стороне его протяженность составит 87 метров, а площадь — 590 кв. метров. По одной своей стороне он будет примыкать к гардеробам и санузлам, а по другой расположат панорамные витражные конструкции, через которые будет виден внутренний двор.
Кафе и внутренние дворы
В северной части комплекса на отметке -11,55 метров расположат кафе. Своим главным фасадом оно будет смотреть в углубленный благоустроенный озелененный двор, в который можно будет выйти через наружную террасу. Площадь зоны кафе, включая летнюю открытую террасу — 1,1 тыс кв. метров. Обеденный зал будет рассчитан на 250-300 посадочных мест. На столько же мест будет летняя открытая терраса. Кроме того, в зале сделают панорамное остекление длиной 72 метра и высотой 4,5 метра, которое будет смотреть во внутренний двор.
Помимо внутреннего двора, зал будет примыкать к перекрытым наружным проходам, ведущим к двум широким открытым лестницам, расположенным вдоль восточного и западного фасада исторического здания. Летнюю открытую террасу выполнят в виде лоджии, из которой можно сразу попасть в зеленый внутренний двор, спустившись на три ступени.
Выставочный комплекс
В комплексе выставочных залов разместят входную зону на отметке -16,35 метров высотой 4,3 метра и площадью 496 кв. метров, которая будет расположена под фойе мультимедийного кинотеатрального комплекса. Там разместят следующие помещения:
- санузел для посетителей;
- кассы терминалов для покупки билетов;
- стационарная торговая точка для торговли книгами, сувенирами и канцтоварами;
- гардеробы для посетителей на 340 крючков постоянных и 590 резервных мест, расположенные под гребенкой верхнего яруса кинотеатров на отметке -11,55 метров, куда зрители попадут через галереи закрытого типа;
- западный трансепт [поперечный проход] на отметке -16,35 метров, в котором будет вестибюль с мобильными торговыми точками для торговли книгами, сувенирами, канцтоварами и точками контроля билетов;
- восточный трансепт на отметке -16,35 метров с пространством для проведения мероприятий с организацией кейтеринга на 300 человек;
- экспозиционная зона, которая будет состоять из двух выставочных пространств разной площади — 775 кв. метров и 607 кв. метров. При необходимости, их можно объединять в одну выставочную площадь.
Четырехуровневая подземная автостоянка
Подземную стоянку расположат с южной стороны всего комплекса. Это будет автостоянка закрытого типа на 300 машин. Она будет состоять из одного цокольного этажа, в торцах которого организуют въезд и выезд, и трех подземных этажей. На крыше построят широкую лестницу в сторону городского бульвара.
Заехать на автостоянку можно будет со стороны Шоссе Нефтяников через отдельно выделенную бордюром разгонную полосу. Выехать можно будет со стороны улицы Красной через отдельно выделенную бордюром полосу на улицу Офицерскую.
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