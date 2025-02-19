Микрорайон «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО стал примером успешной реализации концепции КРТ в Краснодаре
Архитекторам и урбанистам России показали краснодарский микрорайон «Родные Просторы» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) как пример комплексного развития территорий
В Краснодаре прошла юбилейная XV ежегодная Школа градостроителей. Специалисты из разных городов России обсудили актуальные вопросы развития городской среды, создания инфраструктуры и привлечения инвестиций. Организаторами выступили национальная гильдия градостроителей и институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Кубанскую столицу впервые выбрали местом проведения этого мероприятия.
«Краснодар — это город градостроительной активности. Мы уже накопили значительный опыт в комплексном развитии территорий, работе с инвесторами. Готовы делиться знаниями и перенимать опыт у коллег», — написал в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.
На примере микрорайона «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО организаторы показали градостроителям, как развивать жилые кластеры, отвечающие запросам жителей.
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Для участников Школы градостроителей организовали экскурсию по микрорайону «Родные Просторы». В ней приняли участие 30 архитекторов и урбанистов РФ. Они изучили проект, оценили его масштаб и современный взгляд на строительство социальных объектов и благоустройство.
«Сегодня мы видим качественный социальный кластер, где формируются правильные сценарии жизни. В этом и заключается суть комплексного развития территорий: все рядом и безопасно. Это про удобство, расширение возможностей и создание нового образа жизни. Конечно, не меньше внимания мы уделяем эстетике и инновациям. Все должно быть красиво, стильно и современно», — рассказал бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.
Это не первый раз, когда микрорайон «Родные Просторы» демонстрируют как образец успешной реализации концепции КРТ. Так, весной 2024 его посетил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Он оценил проект и назвал его примером комплексного развития территорий.
Напомним, микрорайон «Родные Просторы» — проект ГК ТОЧНО, где возводят 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей. Здесь функционирует парк семейного отдыха площадью 9 га, работает школа на 3 тыс. детей, детсады «Веснушки» и «Ладушки» на 500 человек и строят еще один — на 380 мест. Там открыли и храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Также на территории возводят акватермальный комплекс с открытым бассейном с морской водой и зоной SPA.
Проект микрорайона неоднократно становился призером девелоперских премий и конкурсов, а школу в «Родных Просторах» в 2024 году назвали лучшим социальным объектом в Краснодарском крае.
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО признали самым динамично развивающимся застройщиком России по итогам 2024 года.