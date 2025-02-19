Микрорайон «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО стал примером успешной реализации концепции КРТ в Краснодаре

Архитекторам и урбанистам России показали краснодарский микрорайон «Родные Просторы» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) как пример комплексного развития территорий

В Краснодаре прошла юбилейная XV ежегодная Школа градостроителей. Специалисты из разных городов России обсудили актуальные вопросы развития городской среды, создания инфраструктуры и привлечения инвестиций. Организаторами выступили национальная гильдия градостроителей и институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Кубанскую столицу впервые выбрали местом проведения этого мероприятия. «Краснодар — это город градостроительной активности. Мы уже накопили значительный опыт в комплексном развитии территорий, работе с инвесторами. Готовы делиться знаниями и перенимать опыт у коллег», — написал в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.



На примере микрорайона «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО организаторы показали градостроителям, как развивать жилые кластеры, отвечающие запросам жителей.

Для участников Школы градостроителей организовали экскурсию по микрорайону «Родные Просторы». В ней приняли участие 30 архитекторов и урбанистов РФ. Они изучили проект, оценили его масштаб и современный взгляд на строительство социальных объектов и благоустройство.



«Сегодня мы видим качественный социальный кластер, где формируются правильные сценарии жизни. В этом и заключается суть комплексного развития территорий: все рядом и безопасно. Это про удобство, расширение возможностей и создание нового образа жизни. Конечно, не меньше внимания мы уделяем эстетике и инновациям. Все должно быть красиво, стильно и современно», — рассказал бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов. Это не первый раз, когда микрорайон «Родные Просторы» демонстрируют как образец успешной реализации концепции КРТ. Так, весной 2024 его посетил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Он оценил проект и назвал его примером комплексного развития территорий.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Напомним, микрорайон «Родные Просторы» — проект ГК ТОЧНО, где возводят 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей. Здесь функционирует парк семейного отдыха площадью 9 га, работает школа на 3 тыс. детей, детсады «Веснушки» и «Ладушки» на 500 человек и строят еще один — на 380 мест. Там открыли и храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Также на территории возводят акватермальный комплекс с открытым бассейном с морской водой и зоной SPA. Проект микрорайона неоднократно становился призером девелоперских премий и конкурсов, а школу в «Родных Просторах» в 2024 году назвали лучшим социальным объектом в Краснодарском крае.