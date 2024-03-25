Представитель мистроя России назвал краснодарский микрорайон «Родные Просторы» примером комплексного развития территории

Чиновники посетили один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) — микрорайон «Родные Просторы»

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин обсудил с заместителем губернатора Краснодарского края Сергеем Власовым и другими представителями краевой администрации важность жилищного строительства на основе КРТ. В качестве примера ее реализации делегации показали микрорайон «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменский.

Экскурсию провели директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха и первый заместитель председателя совета директоров ГК ТОЧНО Станислав Николенко. Гостей встретили в отделе продаж, провели по благоустроенному парку площадью 9 га, показали работающие школу и детские сады, храм, воркаут-зоны, игровые пространства, площадку для выгула домашних питомцев, скейт-парк и современные арт-объекты.

Стасишин отметил, что у Краснодарского края одна из самых высоких динамик ввода многоквартирного и индивидуального жилья в стране, и подчеркнул, что необходимо комплексно осваивать и развивать территории — строить не только дома, но и всю необходимую социальную инфраструктуру. В качестве положительного примера реализации КРТ Стасишин привел микрорайон «Родные Просторы».

Микрорайон «Родные Просторы» — один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО. Здесь возводят 29 домов высотностью от 9 до 24 этажей. Для всех горожан, жителей ЖК и гостей города открыт парк семейного отдыха, работает современная школа, в которую в две смены ходят свыше 3 тыс. детей, детсады «Веснушки» и «Ладушки» на 500 человек. Строятся еще один детсад «Топотушки» на 380 мест, храм, в нижнем приделе которого уже идут службы, и поликлиника. Во втором полугодии 2025 года девелопер планирует достроить первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном с морской водой в Краснодаре.

«Мы понимаем, что сегодня человеку нужно больше, чем просто дом и придомовая территория. Поэтому формируем новые кластеры для комфортной жизни, где вся социальная инфраструктура и досуговые объекты находятся в шаговой доступности. Микрорайон «Родные Просторы» проектировали так, чтобы большинство задач жители района могли решить, не выезжая за его пределы», — прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

© Фото Сергея Журавлева

© Фото Сергея Журавлева