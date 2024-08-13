Школа от ГК ТОЧНО стала лучшим социальным объектом Краснодарского края

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Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) победил в краевом строительном конкурсе с проектом школы в микрорайоне «Родные Просторы»

Департамент строительства Краснодарского края подвел итоги регионального конкурса «на лучший реализованный проект в области строительства за 2023 год»

На торжественном мероприятии вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко совместно с руководителем краевого департамента строительства Игорем Федосовым наградили победителей конкурса. 

По результатам голосования школа в микрорайоне «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО заняла первое место в номинации «Лучший реализованный проект социальных объектов (общеобразовательных, детских дошкольных учреждений, больничных организаций)»

ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы»:

Школа в «Родных Просторах» — одна из самых современных и технически оснащенных в регионе — открылась в сентябре 2023-го. Сегодня в ней в две смены обучаются почти 3000 школьников.

Помимо 62 учебных классов в здании оборудовали:

  • 50 специализированных кабинетов;
  • зрительный и актовый залы на 560 и 300 мест соответственно;
  • столовую на 775 посадочных мест;
  • три спортивных и тренажерный залы;
  • танцевальную студию;
  • кабинет робототехники;
  • медиатеку и библиотеку с читальным залом.

Школу зонировали на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом классе можно подключить интерактивные доски. В блоке начального образования разместили кабинеты для групп продленного дня.

Для маломобильных учеников в школе установили подъемники и два лифта, а в каждой блок-секции — специальные санузлы.

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Кроме самого здания застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивный кластер включает современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Для прогулок и уроков на свежем воздухе по всей территории расположили горки, качели, удобные скамейки и т.д.  

Для улучшения транспортной доступности ГК ТОЧНО организовала на прилегающей территории автобусную площадку с остановкой общественного транспорта и заасфальтировала дороги.

ГК ТОЧНО — однин из лидеров комплексного развития территорий на юге Росии и уделяет особое внимание строительству социальной инфраструктуры на территории своих ЖК. Сейчас в работе у девелопера 65 социальных проектов.

Социальные объекты федерального девелопера ТОЧНО неоднократно становились победителями престижных отраслевых премий. Так, в 2022-м во всероссийском конкурсе «Топ ЖК» детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» (в станице Динской) вошел в тройку лучших в стране, а парк «Родные просторы» (в поселке Знаменском) взял серебро «за благоустройство общественной зеленой зоны», в 2024-м он же стал финалистом международной премии Real Estate Property Awards в номинации «Некоммерческие общественные пространства»

ГК ТОЧНО Дети Инфраструктура Конкурсы Награды Недвижимость Строительство Школа

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