Школа от ГК ТОЧНО стала лучшим социальным объектом Краснодарского края
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) победил в краевом строительном конкурсе с проектом школы в микрорайоне «Родные Просторы»
Департамент строительства Краснодарского края подвел итоги регионального конкурса «на лучший реализованный проект в области строительства за 2023 год».
На торжественном мероприятии вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко совместно с руководителем краевого департамента строительства Игорем Федосовым наградили победителей конкурса.
По результатам голосования школа в микрорайоне «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО заняла первое место в номинации «Лучший реализованный проект социальных объектов (общеобразовательных, детских дошкольных учреждений, больничных организаций)».
ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы»:
Школа в «Родных Просторах» — одна из самых современных и технически оснащенных в регионе — открылась в сентябре 2023-го. Сегодня в ней в две смены обучаются почти 3000 школьников.
Помимо 62 учебных классов в здании оборудовали:
- 50 специализированных кабинетов;
- зрительный и актовый залы на 560 и 300 мест соответственно;
- столовую на 775 посадочных мест;
- три спортивных и тренажерный залы;
- танцевальную студию;
- кабинет робототехники;
- медиатеку и библиотеку с читальным залом.
Школу зонировали на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом классе можно подключить интерактивные доски. В блоке начального образования разместили кабинеты для групп продленного дня.
Для маломобильных учеников в школе установили подъемники и два лифта, а в каждой блок-секции — специальные санузлы.
Кроме самого здания застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивный кластер включает современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Для прогулок и уроков на свежем воздухе по всей территории расположили горки, качели, удобные скамейки и т.д.
Для улучшения транспортной доступности ГК ТОЧНО организовала на прилегающей территории автобусную площадку с остановкой общественного транспорта и заасфальтировала дороги.
ГК ТОЧНО — однин из лидеров комплексного развития территорий на юге Росии и уделяет особое внимание строительству социальной инфраструктуры на территории своих ЖК. Сейчас в работе у девелопера 65 социальных проектов.
Социальные объекты федерального девелопера ТОЧНО неоднократно становились победителями престижных отраслевых премий. Так, в 2022-м во всероссийском конкурсе «Топ ЖК» детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» (в станице Динской) вошел в тройку лучших в стране, а парк «Родные просторы» (в поселке Знаменском) взял серебро «за благоустройство общественной зеленой зоны», в 2024-м он же стал финалистом международной премии Real Estate Property Awards в номинации «Некоммерческие общественные пространства».