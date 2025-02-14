Альфа-Банк открыл еще один цифровой офис в Краснодаре

Отделение работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 17:00. Как и в других отделениях Альфа-Банка, здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие финансовые продукты.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-офисах Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и дпже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.