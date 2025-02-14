Альфа-Банк открыл еще один цифровой офис в Краснодаре
Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в Краснодаре на улице Селезнёва, 126
Отделение работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 17:00. Как и в других отделениях Альфа-Банка, здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие финансовые продукты.
Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-офисах Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и дпже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.
Кофе, библиотека и умные камеры:
«В Краснодарском крае открыто уже более 30 офисов, и нас не пугает это цифра, она говорит о том, что мы не останавливаемся на месте и открываем цифровые офисы почти в каждом городе края. Я уверена, что жители города оценят продукты банка и высокий сервис банковского обслуживания», — отметила директор розничного бизнеса Альфа-Банка по Краснодарскому краю Ольга Соборова.
Ранее фиджитал-офисы Альфа-Банка открылись в Белореченске, Новокубанске, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Кропоткине, Курганинске, Крымске, Абинске, Лабинске, Гулькевичах, Апшеронске, Геленджике и станице Динской.
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