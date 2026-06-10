Не забудьте зонтики: Краснодар и край снова накроет непогода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 июня на Кубани ожидаются дожди и грозы

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 июня на погоду в Краснодаре и крае будет влиять холодный атмосферный фронт, идущий с запада. Во второй половине дня он станет причиной дождей и гроз, однако температура воздуха останется высокой.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем будет до 28 °C, ночью похолодает до 18 °C. Порывы ветра достигнут 8 м/с. Ожидаются дождь и гроза.

Вода на одном из курортов Краснодарского края прогрелась до 25 °C:

В крае также возможны осадки — до 12 июня на территории региона действует штормовое предупреждение. В отдельных районах Кубани ожидаются сильные ливни с порывами ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем составит 24–29 °C, ночью — 14–19 °C.

На Черноморском побережье днем будет до 27 °C, ночью столбики термометров опустятся до 15 °C. В горах днем ожидается до 16 °C, ночью похолодает до 8 °C.

Как писали Юга.ру, 3 июня в Крымском районе экстренно вывозили жителей четырех населенных пунктов из-за угрозы подтопления.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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