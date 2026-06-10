Не забудьте зонтики: Краснодар и край снова накроет непогода

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 июня на погоду в Краснодаре и крае будет влиять холодный атмосферный фронт, идущий с запада. Во второй половине дня он станет причиной дождей и гроз, однако температура воздуха останется высокой.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем будет до 28 °C, ночью похолодает до 18 °C. Порывы ветра достигнут 8 м/с. Ожидаются дождь и гроза.