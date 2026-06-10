Из-за атак БПЛА в Крыму изменили движение поездов. Как будут ходить составы?

9 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что на полуострове изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Расписание скорректировали так, чтобы составы пересекали республику преимущественно в светлое время суток. Для ночных рейсов запустили автобусы. Новые правила начали действовать с 0:00 10 июня . Как теперь ходят составы?

На вокзале для пассажиров ночных поездов организовали пересадку. Спецрейсы будут возить людей в обе стороны по трем направлениям:

Керчь — Симферополь;

Керчь — Джанкой;

Керчь — Владиславовка.

Сергей Аксенов отметил, что новые правила затронули только поезда дальнего следования. Пригородные электрички (все 48 пар) продолжат ходить по Крыму в прежнем режиме.



Напомним, что в ночь на 8 июня в Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. В тот день пассажиров всех поездов, находившихся на территории полуострова, эвакуировали. Людей развозили на автобусах в Симферополь и Севастополь.