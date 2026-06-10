Из-за атак БПЛА в Крыму изменили движение поездов. Как будут ходить составы?

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Крыма изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования после атак беспилотников

9 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что на полуострове изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Расписание скорректировали так, чтобы составы пересекали республику преимущественно в светлое время суток. Для ночных рейсов запустили автобусы. Новые правила начали действовать с 0:00 10 июня.

Как теперь ходят составы?

  • Днем (с 5:00 до 23:00): поезда (восемь пар) курсируют без изменений и едут по обычному графику до Симферополя.
  • Ночью: поезда (шесть пар) больше не ходят вглубь полуострова. Их конечной и начальной точкой стала станция Керчь-Южная.

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На вокзале для пассажиров ночных поездов организовали пересадку. Спецрейсы будут возить людей в обе стороны по трем направлениям:

  • Керчь — Симферополь;
  • Керчь — Джанкой;
  • Керчь — Владиславовка.

Сергей Аксенов отметил, что новые правила затронули только поезда дальнего следования. Пригородные электрички (все 48 пар) продолжат ходить по Крыму в прежнем режиме.

Напомним, что в ночь на 8 июня в Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. В тот день пассажиров всех поездов, находившихся на территории полуострова, эвакуировали. Людей развозили на автобусах в Симферополь и Севастополь.

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Безопасность Железная дорога Крым Крымский мост Поезда СВО Транспорт

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