Вода на одном из курортов Краснодарского края прогрелась до 25 °C. Где комфортно купаться?
Азовское море на побережье Краснодарского края прогрелось до комфортной температуры
10 июня ТАСС сообщило, что морская вода на курортах Краснодарского края достигла 25 °C. Такой показатель зафиксировали в Ейске. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В районе Туапсе температура воды составляет 18 °C, Анапы — 19 °C, Геленджика — 22 °C, Сочи — 20 °C. Самые низкие показатели зафиксировали в Крыму — в районе Феодосии и Ялты море около 16 °C.
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При этом Краснодарский ЦГМС называет другие значения. По его данным, в Ейске, Примоско-Ахтарске и станице Должанской вода прогрелась до 24 °C.
На Таманском полуострове ее показатель составляет 23 °C, в Анапе, Новороссийске и Геленджике — 21 °C, в Туапсе — 20 °C.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 10–12 июня.