Вода на одном из курортов Краснодарского края прогрелась до 25 °C. Где комфортно купаться?

Азовское море на побережье Краснодарского края прогрелось до комфортной температуры

10 июня ТАСС сообщило, что морская вода на курортах Краснодарского края достигла 25 °C. Такой показатель зафиксировали в Ейске. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В районе Туапсе температура воды составляет 18 °C, Анапы — 19 °C, Геленджика — 22 °C, Сочи — 20 °C. Самые низкие показатели зафиксировали в Крыму — в районе Феодосии и Ялты море около 16 °C.