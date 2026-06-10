Вода на одном из курортов Краснодарского края прогрелась до 25 °C. Где комфортно купаться?

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фотография пользователя freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография пользователя freepik с сайта ru.freepik.com

Азовское море на побережье Краснодарского края прогрелось до комфортной температуры

10 июня ТАСС сообщило, что морская вода на курортах Краснодарского края достигла 25 °C. Такой показатель зафиксировали в Ейске. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В районе Туапсе температура воды составляет 18 °C, Анапы — 19 °C, Геленджика — 22 °C, Сочи — 20 °C. Самые низкие показатели зафиксировали в Крыму — в районе Феодосии и Ялты море около 16 °C.

Читайте также:

При этом Краснодарский ЦГМС называет другие значения. По его данным, в Ейске, Примоско-Ахтарске и станице Должанской вода прогрелась до 24 °C.

На Таманском полуострове ее показатель составляет 23 °C, в Анапе, Новороссийске и Геленджике — 21 °C, в Туапсе — 20 °C.

  • © Скриншот с сайта kubanmeteo.ru
    © Скриншот с сайта kubanmeteo.ru

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 10–12 июня.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Крым Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Погода Туапсинский район Черное море

Новости

Не забудьте зонтики: Краснодар и край снова накроет непогода
Из-за атак БПЛА в Крыму изменили движение поездов. Как будут ходить составы?
Вода на одном из курортов Краснодарского края прогрелась до 25 °C. Где комфортно купаться?
От Веры Холодной до Мэрилин Монро. В Краснодаре пройдет лекция «Королевы экрана»
Екаи, цукумогами, онре. В Краснодаре пройдет цикл лекций о духах и демонах Японии
Дыра в асфальте возле «Галереи»: в центре Краснодара почти на три недели ограничили движение по улице Головатого

Лента новостей

«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Вчера, 12:54
«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
Дыра в асфальте возле «Галереи»
Вчера, 18:19
Дыра в асфальте возле «Галереи»
В центре Краснодара почти на три недели ограничили движение по улице Головатого
Лето под открытым небом
8 июня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году

Реклама на сайте