Дыра в асфальте возле «Галереи»: в центре Краснодара почти на три недели ограничили движение по улице Головатого

В Краснодаре до 26 июня ограничили движение транспорта по улице Головатого из-за глубокого провала асфальта возле ТРЦ «Галерея»

9 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в центре города из-за коммунальной аварии частично перекрыли проезд по улице Головатого. Возле ТРЦ «Галерея Краснодар» на проезжей части образовался глубокий провал. По данным мэрии, специалисты «Водоканала» ликвидируют повреждение на магистральном фекальном коллекторе диаметром 1000 мм. Аварийным бригадам предстоит полностью промыть трубопровод и заменить разрушенный участок сети. Ремонтные работы затянутся до 26 июня.

На этот период в центре Краснодара изменится схема движения. Специалисты полностью перекроют проезд на участке улицы Головатого от Октябрьской до Рашпилевской (в сторону Красной).

Краснодарских автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты в обход аварийного участка.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент в городе за последние дни — 8 июня аналогичная дыра в асфальте появилась возле стадиона «Краснодар».

В соцсетях предположили, что коммунальный коллапс стал следствием затяжных дождей. Из-за перегрузки ливневок большие объемы дождевой воды хлынули в фекальную канализацию. Сети не выдержали давления, что привело к подмыву грунта под проезжей частью.