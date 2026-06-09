Дыра в асфальте возле «Галереи»: в центре Краснодара почти на три недели ограничили движение по улице Головатого

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара https://t.me/krdru/52738
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара https://t.me/krdru/52738

В Краснодаре до 26 июня ограничили движение транспорта по улице Головатого из-за глубокого провала асфальта возле ТРЦ «Галерея»

9 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в центре города из-за коммунальной аварии частично перекрыли проезд по улице Головатого. Возле ТРЦ «Галерея Краснодар» на проезжей части образовался глубокий провал.

По данным мэрии, специалисты «Водоканала» ликвидируют повреждение на магистральном фекальном коллекторе диаметром 1000 мм. Аварийным бригадам предстоит полностью промыть трубопровод и заменить разрушенный участок сети. Ремонтные работы затянутся до 26 июня. 

«Весь район геологически нестабилен»:

На этот период в центре Краснодара изменится схема движения. Специалисты полностью перекроют проезд на участке улицы Головатого от Октябрьской до Рашпилевской (в сторону Красной).

Краснодарских автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты в обход аварийного участка.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент в городе за последние дни — 8 июня аналогичная дыра в асфальте появилась возле стадиона «Краснодар».

В соцсетях предположили, что коммунальный коллапс стал следствием затяжных дождей. Из-за перегрузки ливневок большие объемы дождевой воды хлынули в фекальную канализацию. Сети не выдержали давления, что привело к подмыву грунта под проезжей частью.

Как писали Юга.ру, краснодарцы пожаловались на критическое состояние дублера Западного Обхода.

Автомобили Город Дороги Краснодар общество Ремонт дорог Транспорт ТРЦ «Галерея Краснодар»

Новости

Екаи, цукумогами, онре. В Краснодаре пройдет цикл лекций о духах и демонах Японии
Дыра в асфальте возле «Галереи»: в центре Краснодара почти на три недели ограничили движение по улице Головатого
На Кубани потушили нефтебазу и перевалочный комплекс, загоревшиеся из-за атаки БПЛА
Зоолог назвал города Краснодарского края, где меньше всего комаров
55 договоров на 492 млрд рублей. Краснодарский край заключил рекордные соглашения на ПМЭФ-2026
Между Сочи и Адлером запустят морское такси. Сколько стоят билеты?

Лента новостей

«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Вчера, 12:54
«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
Лето под открытым небом
8 июня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты
8 июня, 17:09
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты
Сколько теперь стоит вход?

Реклама на сайте