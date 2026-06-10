В Крыму мошенники начали продавать фальшивые талоны на бензин

Пользователю советуют принять решение как можно быстрее, перевести деньги и успеть купить, пока предложение еще действует. Аферисты искусственно подогревают ажиотаж, играя на ощущении дефицита и страхе упустить выгоду.

10 июня управление по борьбе с кибер-преступлениями сообщило о новой мошеннической схеме, связанной с талонами на бензин. В Крыму на фоне проблем с топливом злоумышленники начали предлагают приобрести купоны по якобы выгодной цене.

«Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик», — заявили в управлении.

Правоохранители призывают крымчан быть бдительными и не поддаваться на провокационные предложения.

Напомним, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переходе полуострова на особый режим — оплата топлива наличными запрещена, бензин отпускается только по талонам. Топливный кризис привел к дефициту продуктов в крымских магазинах. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупреждал, что логистические сложности с поставками могут сохраняться еще около месяца.

Жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района жаловались на отсутствие бензина на заправках. В станицах Голубицкой и Новомышастовской топлива нет, а в чатах люди пытаются покупать его с рук.