Копия Bugatti Mistral за 6 млн рублей. В Краснодаре запустили производство реплик легендарного гиперкара

9 июня портал Motor сообщил, что россияне теперь могут стать обладателями Bugatti Mistral, заплатив всего 6 млн рублей. Правда, речь идет не об оригинальном гиперкаре, а о его высокоточной копии.

Краснодарское ателье Sestarini наладило производство реплик Bugatti Mistral в натуральную величину с полной сборкой под ключ. Заказчик получит не статичный музейный экспонат, а полноценный автомобиль. Создатели обещают воссоздать фирменные пропорции оригинала, узнаваемую «подкову» Bugatti, характерную боковую линию и общий дух открытого гиперкара.