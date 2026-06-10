Копия Bugatti Mistral за 6 млн рублей. В Краснодаре запустили производство реплик легендарного гиперкара

Краснодарский край

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  • Bugatti Mistral © Фото Calreyn88
    Bugatti Mistral © Фото Calreyn88

Ателье из Краснодара собирает реплику гиперкара за 6 млн вместо 5 млн евро

9 июня портал Motor сообщил, что россияне теперь могут стать обладателями Bugatti Mistral, заплатив всего 6 млн рублей. Правда, речь идет не об оригинальном гиперкаре, а о его высокоточной копии.

Краснодарское ателье Sestarini наладило производство реплик Bugatti Mistral в натуральную величину с полной сборкой под ключ. Заказчик получит не статичный музейный экспонат, а полноценный автомобиль. Создатели обещают воссоздать фирменные пропорции оригинала, узнаваемую «подкову» Bugatti, характерную боковую линию и общий дух открытого гиперкара.

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Оригинальный Bugatti W16 Mistral создан на платформе модели Chiron, но родстер заметно отличается от купе как внешне, так и конструктивно. Под капотом подлинного Mistral — двигатель W16 объемом восемь литров с четырьмя турбокомпрессорами, выдающий 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, что повторяет характеристики купе Chiron Super Sport. Максимальная скорость гиперкара достигает 420 км/ч.

Производитель выпустил 99 экземпляров настоящего Bugatti Mistral, все распродали еще до первого публичного показа. Цена оригинального авто составляла около 5 млн евро.

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Копия Bugatti Mistral за 6 млн рублей. В Краснодаре запустили производство реплик легендарного гиперкара

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