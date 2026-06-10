В акватории Новороссийска обнаружили нефтяное пятно

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный мир» https://t.me/twrussia/6165
    © Скриншот из телеграм-канала «Прозрачный мир» https://t.me/twrussia/6165

В акватории порта Новороссийска эксперты обнаружили нефтеразлив, шлейф которого растянулся до Цемесской бухты

9 июня эксперты «Прозрачного мира» сообщили, что в Цемесской бухте зафиксировано крупное загрязнение нефтепродуктами. Масляные шлейфы и радужные пленки в акватории порта Новороссийска они обнаружили с помощью космического мониторинга.

Специалисты проанализировали спутниковые снимки за 6 и 8 июня и восстановили хронологию события.

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Эксперты «Прозрачного мира» заявили, что на кадрах от 6 июня виден плотный темный шлейф нефтепродуктов. Пятно берет свое начало в районе Новороссийской военно-морской базы и вытягивается в сторону главного фарватера.

Спустя двое суток, 8 июня, кадры со спутника Sentinel-2A показали, что пленочное загрязнение уже рассредоточилось по акватории Цемесской бухты в виде отдельных пятен и протяженных линейных сликов.

По мнению эколога Георгия Каваносяна, первоначальный локальный разлив был полностью раздроблен из-за интенсивного движения судов — они растащили масляную пленку по всей Цемесской бухте.

Как писали Юга.ру, чиновники сравнили песок в Анапе с Таиландом и Лазурным берегом после разлива мазута.

Нефть Новороссийск Разлив нефти Черное море Экология

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