Власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход с новой дорогой и трамвайной веткой

В Краснодаре реконструкцию Западного обхода планируют завершить до 2027 года. Жители считают, что сроки перенесут

«Краснодар должен передвигаться как столица, как один из лучших городов страны, каким он и является. Перед нами стоит самая амбициозная задача — решение дорожно-транспортного вопроса», — написал градоначальник.

4 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов показал проект реконструкции автодороги на Западном обходе. Он предусматривает создание шести полос движения, а также строительство тротуаров и велодорожек.

В посте «Типичного Краснодара» жители стали возмущаться, что сроки расширения Западного обхода в сообщении мэра не называются. Приводим некоторые комментарии:

«15 лет назад тоже были красивые картинки, каким будет Старокубанское кольцо, метро канатное».

«Да уж, сроки строительства трамвайной линии зачастую сильно затягиваются. Вряд ли все будет готово раньше, чем через пять-семь лет».

«С Ростовским шоссе тоже самое. Там расширять нужно, обещали еще в 2020 году начать и завершить в 2027-м. Теперь непонятно».

«Красивая картинка, конечно, прям как в Европе. Только вот в реальности, наверное, снова будем лет пять ждать и смотреть на эти рендеры».

Напомним, проект реконструкции автомобильной части Западного обхода включает три основных участка дороги от торгового центра «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского. Работы планируют завершить до 2027 года.

При этом строительство новой трамвайном ветки на Западном обходе идет с опозданием. Пути от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года, но этого не произошло.

Также в своем посте Наумов рассказал и о других важных проектах. Среди них — реконструкция улицы Симферопольской, строительство подземного перехода на Дзержинского и трамвайной ветки на Гидрострой, дорог в Новознаменском, надземного перехода через ж/д пути на Уральской.