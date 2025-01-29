«Пробки обеспечены». В Краснодаре ограничили движение на улице Дзержинского из-за строительства подземника
В Краснодаре началось строительство подземного перехода на улице Дзержинского
Предыстория: О строительстве подземного перехода на улице Дзержинского стало известно осенью 2024 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Для маломобильных людей там установят лифты. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.
29 января пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о старте первого этапа строительства подземного перехода на улице Дзержинского. Теперь в границах улиц Грибоедова и Нахимова действует временная схема движения транспорта.
Проезд частично ограничили в сторону центра города. При этом сохранилось количество полос в каждом направлении. Позже на участке установят знаки и информационные таблички о возможностях движения.
Читайте также:
Краснодарцы отреагировали на новость о начале строительства подземника в соцсетях и спрогнозировали пробки:
«Пробки, как всегда, ждут нас».
«Теперь точно на север и северо-восток надо ездить через юг».
«Лютые пробки в ближайшие шесть лет нам обеспечены».
«По Дзержинского и так пробки были, теперь еще на полчаса прибавятся».
«И будут строить 500 тыс. лет».
«Мы на Красных Партизан пережили эпопею, и вы переживете, крепитесь там».
Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.