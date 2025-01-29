«Пробки обеспечены». В Краснодаре ограничили движение на улице Дзержинского из-за строительства подземника

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара https://t.me/krdru/40866
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара https://t.me/krdru/40866

В Краснодаре началось строительство подземного перехода на улице Дзержинского

Предыстория: О строительстве подземного перехода на улице Дзержинского стало известно осенью 2024 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Для маломобильных людей там установят лифты. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.

29 января пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о старте первого этапа строительства подземного перехода на улице Дзержинского. Теперь в границах улиц Грибоедова и Нахимова действует временная схема движения транспорта.

Проезд частично ограничили в сторону центра города. При этом сохранилось количество полос в каждом направлении. Позже на участке установят знаки и информационные таблички о возможностях движения.

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Краснодарцы отреагировали на новость о начале строительства подземника в соцсетях и спрогнозировали пробки:

«Пробки, как всегда, ждут нас».

«Теперь точно на север и северо-восток надо ездить через юг».

«Лютые пробки в ближайшие шесть лет нам обеспечены».

«По Дзержинского и так пробки были, теперь еще на полчаса прибавятся».

«И будут строить 500 тыс. лет».

«Мы на Красных Партизан пережили эпопею, и вы переживете, крепитесь там».

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.

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«Пробки обеспечены». В Краснодаре ограничили движение на улице Дзержинского из-за строительства подземника
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