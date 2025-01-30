В Краснодаре в микрорайоне Черемушки отремонтируют проезды вдоль домов
В краснодарском микрорайоне Черемушки до 30 июня отремонтируют внутриквартальные проезды
28 января телеграм-канал союза транспортников Кубани сообщил, что в Краснодаре в микрорайоне Черемушки отремонтируют внутриквартальные проезды. Работы планируют завершить до 30 июня.
В Музыкальном районе Краснодара разрушили «единственную дорогу к дому»:
Подрядчик отремонтирует участки:
- вдоль домов по улице Щорса 1, 3, 3а, 5, улице Володарского, 6 к дому № 8;
- от улицы Ставропольской, 258 вдоль домов № 256, 248а, 154;
- по улице Стасова, 157, 149, 149а, 149б;
- по улице Димитрова до 1-го проезда Артельного, 23 между домами по Димитрова, 120, 122 к дому на 1-м проезде Артельном, 21;
- по улице Ставропольской, 240 вдоль домов № 242, 244 до дома по улице Стасова, 155;
- по улице Ким от Линейной до Ставропольской, 80;
- по улице Димитрова, 120 вдоль домов по проезду 1-му Вишневому, 3, 3/3, 5, 5/5, 5/2.
Согласно контракту, гарантийный срок дорожного покрытия составит пять лет. В течение этого времени подрядчик будет обязан устранять все дефекты.
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