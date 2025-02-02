В Новознаменском на 10 дней перекроют центральную улицу

Краснодарский край

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  • Улица Богатырская в поселке Новознаменский, вид на восток от дома №110 © Скриншот сайта Google.com/maps
    Улица Богатырская в поселке Новознаменский, вид на восток от дома №110 © Скриншот сайта Google.com/maps

С 3 по 13 февраля будет закрыт на ремонт 300-метровый участок улицы Богатырской в поселке Новознаменском

Мэрия Краснодара предупредила жителей и гостей Новознаменского о том, что с 3 февраля на 10 дней будет закрыт на ремонт участок улицы Богатырской ‒ той самой, по которой транспорт въезжает в поселок с трассы М-4 «Дон». Ремонтировать будут участок протяженностью около 300 метров от дома №110 до дома №130.

«Для личного и общественного транспорта организуют объезд ремонтируемого участка по временной полосе с реверсивным движением. Она будет построена вдоль основной дороги на ул. Богатырской со стороны ул. Выездной. Регулировать направление движения будут специально установленные временные светофоры. Также на время работ на временную полосу движения перенесут остановки общественного транспорта. Их установят на пересечении улиц Богатырской и Выездной», ‒ говорится в сообщении.

  • Схема движения по улице Боаатырской с 3 по 13 февраля 2025 г. © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru
    Схема движения по улице Боаатырской с 3 по 13 февраля 2025 г. © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru

Ранее на этой неделе депутат ЗСК выступил с критикой строительства нового подземного перехода на Дзержинского.

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