В Краснодаре в первом квартале 2025 года построят 10 новых дорог

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

В Краснодаре рассказали о планах в дорожной сфере на 2025 год

12 декабря в эфире телеканала «Краснодар» заместитель главы города Владимир Архипов рассказал о строительстве дорог в 2025 году. Запланированы работы на 10 новых участках общей протяженностью около 20 км.

В кубанской столице планируют реконструировать полотна на улицах Старокубанской и Симферопольской, а также проложить асфальт на Константина Образцова.

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В 2025-м будут строить надземный пешеходный переход из Новознаменского на Уральскую и подземный пешеходный переход на Дзержинского в районе училища Штеменко. Кроме того, специалисты начнут возводить развязку на пересечении улиц Тихорецкой и Володарского.

На будущий год запланирована и реконструкция Тургеневского моста. Губернатор региона Вениамин Кондратьев во время прямой линии заявил, что на ремонт объекта в бюджете уже заложено 3,8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, 3 января 2025 года специалисты начнут ремонтировать аварийный коллектор на улице Московской на участке от Зиповской до 40-летия Победы. Работы завершатся только в мае.

Благоустройство Город Дороги Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре в первом квартале 2025 года построят 10 новых дорог
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