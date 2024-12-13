В Краснодаре в первом квартале 2025 года построят 10 новых дорог

В Краснодаре рассказали о планах в дорожной сфере на 2025 год

12 декабря в эфире телеканала «Краснодар» заместитель главы города Владимир Архипов рассказал о строительстве дорог в 2025 году. Запланированы работы на 10 новых участках общей протяженностью около 20 км.

В кубанской столице планируют реконструировать полотна на улицах Старокубанской и Симферопольской, а также проложить асфальт на Константина Образцова.