В Краснодаре в первом квартале 2025 года построят 10 новых дорог
В Краснодаре рассказали о планах в дорожной сфере на 2025 год
12 декабря в эфире телеканала «Краснодар» заместитель главы города Владимир Архипов рассказал о строительстве дорог в 2025 году. Запланированы работы на 10 новых участках общей протяженностью около 20 км.
В кубанской столице планируют реконструировать полотна на улицах Старокубанской и Симферопольской, а также проложить асфальт на Константина Образцова.
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