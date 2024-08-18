Когда в Краснодаре построят трамвайную ветку в ГМР? Власти ответили, на каком этапе проект

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Замглавы Краснодара рассказал, что проект новой трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей будет готов в 2026 году

16 августа замглавы Краснодара Владимир Архипов во время прямого эфира сообщества «Краснодарский край» сообщил, что первый этап проектирования трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей планируют завершить в первом полугодии 2026 года.

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По его словам, ветка пройдет через 25 коммуникаций (сложных инженерных сетей, высоковольтных кабельных линий, газовую подстанцию и несколько водозаборных сооружений).

На сегодня власти собрали все технические условия трамвайной линии. В сентябре проект выставят на торги, а контракт с подрядчиком планируют заключить до конца года. Проектирование займет примерно 1,5 года.

Напомним, что протяженность ветки составит почти 5 км. Ее запустят от улицы Трамвайной до Снесарева через Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого. Власти оценили подготовку проекта в 250 млн рублей, а строительство трамвайной линии — в 3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в июле 2024 года на Западной трамвайной линии Краснодара начали укладывать рельсы и шпалы.

Благоустройство Дороги Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай Транспорт

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Когда в Краснодаре построят трамвайную ветку в ГМР? Власти ответили, на каком этапе проект
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