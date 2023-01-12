В Краснодаре проведут общественные обсуждения по строительству трамвайной ветки в районе «Немецкой деревни»

Общественные обсуждения пройдут с 23 по 29 января. Общая протяжённость маршрута составит около 14,6 км. Исполнитель работ ООО «Синара-ГТР Краснодар» планирует реализовать проект до конца 2024 года.

В рамках соглашения в городе построят дополнительный трамвайный путь на пересечении улиц Московской и Красных Зорь и трамвайную линию от улицы Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня». Они должны появиться до 31 декабря 2024 года.

До 31 декабря 2025 года в городе появится трамвайный путь от ЖК «Немецкая деревня» до спортивного комплекса «Баскет-холл» протяжённостью 11,2 км. Ещё 9,6 км — трамвайный путь от «Баскет-холла» до улицы Московской, его планируют сдать до 31 декабря 2026 года.

С проектами планировки и межевания территории в период проведения общественных обсуждений можно будет ознакомиться по улице Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, а также по улице Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. 19 января материалы документации разместят на официальном сайте администрации и городской Думы Краснодара.

Замечания и предложения по проекту жители могут оставить в специальных журналах на экспозициях, еще один вариант — по электронной почте str@krd.ru. Можно отправить обычное письмо в департамент архитектуры и градостроительства (улица Коммунаров, 173).

Ранее в кубанской столице утвердили проект строительства ещё одного депо на 150 вагонов и 35 км трамвайных путей в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. Исполнителем также станет ООО «Синара-ГТР Краснодар».

Как писали Юга.ру, за три года Краснодар купит по 100 новых трамваев и троллейбусов белорусского производства.