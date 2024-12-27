«Нужны сотни километров рельсовых путей». Независимый демограф заявил о необходимости наземного метро в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Российский демограф рассказал, почему важно развивать транспортную инфраструктуру в Краснодаре

Российский демограф Алексей Ракша в интервью Юга.ру сообщил о необходимости строительства метро и новых дорог в Краснодаре. По его словам, пробки в городе возникают, в том числе, из-за нехватки наземного транспорта:

«Краснодару нужно метро или, как минимум, развитая сеть легкорельсового транспорта на эстакадах. Проблема пробок стоит очень остро, а общественного транспорта, кроме наземного, практически нет, да и наземного не хватает. Нужны сотни километров рельсовых путей».

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Как отметил Алексей Ракша, Краснодар нуждается минимум в пяти-шести линиях метро по 15 станций (около 100 станций на город), эстакадах и дополнительных мостах через реку Кубань. Также в городе стоит устранить «узкие места». Демограф считает, что деньги на это в регионе есть.

«Я понимаю, что город плоский, грунтовые воды, Кубань, водохранилище. Пусть будет наземное метро, эстакады. Да, рыть дорого, но тоже возможно. Деньги в регионе есть, он процветает по сравнению с другими. Куда они идут? Нужна инфраструктура. Причем не только развязки и автострады, но и развитая уличная сеть, тоннели под железными дорогами, дополнительные мосты через Кубань», — поделился эксперт.

Напомним, что строительство наземного метро в Краснодаре обещали начать до конца 2024 года.

Как писали Юга.ру, концепцию «Наземки» презентовали в Краснодаре в 2016 году. Она предусматривает строительство 6 линий и 38 станций с интервалом движения поездов не более 20 минут.

В 2017 году власти определили первые линии запуска наземного метро. В 2019 году экс-мэр Краснодара заявил, что проект «Наземки» обойдется в 80 млрд рублей, но общественники этому не поверили.

Автомобили Город Демография Дороги Инфраструктура Краснодар общество Пробки Транспорт

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