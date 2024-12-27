«Нужны сотни километров рельсовых путей». Независимый демограф заявил о необходимости наземного метро в Краснодаре

Российский демограф Алексей Ракша в интервью Юга.ру сообщил о необходимости строительства метро и новых дорог в Краснодаре. По его словам, пробки в городе возникают, в том числе, из-за нехватки наземного транспорта: «Краснодару нужно метро или, как минимум, развитая сеть легкорельсового транспорта на эстакадах. Проблема пробок стоит очень остро, а общественного транспорта, кроме наземного, практически нет, да и наземного не хватает. Нужны сотни километров рельсовых путей».

Как отметил Алексей Ракша, Краснодар нуждается минимум в пяти-шести линиях метро по 15 станций (около 100 станций на город), эстакадах и дополнительных мостах через реку Кубань. Также в городе стоит устранить «узкие места». Демограф считает, что деньги на это в регионе есть.



«Я понимаю, что город плоский, грунтовые воды, Кубань, водохранилище. Пусть будет наземное метро, эстакады. Да, рыть дорого, но тоже возможно. Деньги в регионе есть, он процветает по сравнению с другими. Куда они идут? Нужна инфраструктура. Причем не только развязки и автострады, но и развитая уличная сеть, тоннели под железными дорогами, дополнительные мосты через Кубань», — поделился эксперт.

Напомним, что строительство наземного метро в Краснодаре обещали начать до конца 2024 года.