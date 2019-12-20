Мэр Краснодара заявил, что проект «НАЗЕМКИ» может обойтись в 80 млрд рублей. Общественники не верят
На встрече с урбанистами и журналистами 20 декабря глава Краснодара Евгений Первышов сообщил минимальную предварительную стоимость наземного метро
Что сказал мэр? Первышов рассказал, что присутствовал на совещании, посвященном наземному метро, в РЖД. По его словам, проект продолжает обсуждаться, но «основа всегда — финансирование».
«По предварительным только расчетам РЖД, стоимость проекта может быть оценена в порядка 80 млрд рублей. Это космические просто деньги», — сообщил он.
По словам мэра, расчет делался на основе тех затрат, которые производились в Москве в проекте «Московской кольцевой».
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Глава города добавил, что в Краснодаре создана рабочая группа по вопросу «НАЗЕМКИ» и что назначены ответственные, которые внесут в нее представителей общественности.
Что сказал один из соавторов проекта наземного метро? Один из участников встречи, урбанист и член сообщества «Городские решения» Мирослав Валькович отметил после круглого стола, что без проработки вопроса в рабочей группе суммы называть преждевременно.
«Для себя я выяснил, что в кабинетах администрации ходит какая-то странная сумма в 80 миллиардов. Якобы по оценкам РЖД и на основании московского опыта... И самое печальное, что эта фантастическая цифра теперь будет гулять по интернету, хотя никакого обоснования ей пока нет», — написал он в своем «отчете по встрече с мэром» на «Яндекс.Дзен».
Он добавил, что состав рабочей группы остается не ясным, хотя он и рад тому, что Евгений Первышов поддержал идею включения в состав группы общественников и «пообещал посодействовать».
Позже в своем телеграм-канале урбанист сообщил, что теперь ему понятно, как появилась такая сумма. По его мнению, «это просто округленная стоимость МЦК (Московского центрального кольца) из открытых источников». Валькович уточнил, что длина краснодарского метро всего 30 км — в то время как в Москве протяженность путей составила 53 км. Кроме того, в краснодарском проекте предполагаются старые вагоны, а в Москве — «Ласточки». В результате примерную стоимость «НАЗЕМКи» в Краснодаре урбанист оценил в 10 млрд рублей.
Что такое наземное метро? Проект метро для города и пригородов «НАЗЕМКА» презентовали в декабре 2016 года. Концепция заключается в использовании существующей жд-инфраструктуры в качестве нового городского транспорта. Предполагается, что на начальном этапе реализации не потребуется закупки нового подвижного состава, строительства дополнительных путей, а также демонтажа и выноса железной дороги.
В начале 2017 года проект получил поддержку городской администрации, однако в апреле Первышов подчеркнул, что такому проекту необходимо экономическое обоснование. В течение всего 2017 года обсуждение «НАЗЕМКИ» продолжалось в том числе с участием РЖД, которые также одобрили проект.
В марте 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев показал карту проекта наземного метро в Краснодаре. Она почти полностью повторила «НАЗЕМКУ» 2016 года. Тогда он рассказал, что проект задумано реализовывать в три этапа.
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