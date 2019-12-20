Мэр Краснодара заявил, что проект «НАЗЕМКИ» может обойтись в 80 млрд рублей. Общественники не верят

На встрече с урбанистами и журналистами 20 декабря глава Краснодара Евгений Первышов сообщил минимальную предварительную стоимость наземного метро

Что сказал мэр? Первышов рассказал, что присутствовал на совещании, посвященном наземному метро, в РЖД. По его словам, проект продолжает обсуждаться, но «основа всегда — финансирование». «По предварительным только расчетам РЖД, стоимость проекта может быть оценена в порядка 80 млрд рублей. Это космические просто деньги», — сообщил он. По словам мэра, расчет делался на основе тех затрат, которые производились в Москве в проекте «Московской кольцевой».

Глава города добавил, что в Краснодаре создана рабочая группа по вопросу «НАЗЕМКИ» и что назначены ответственные, которые внесут в нее представителей общественности. Что сказал один из соавторов проекта наземного метро? Один из участников встречи, урбанист и член сообщества «Городские решения» Мирослав Валькович отметил после круглого стола, что без проработки вопроса в рабочей группе суммы называть преждевременно. «Для себя я выяснил, что в кабинетах администрации ходит какая-то странная сумма в 80 миллиардов. Якобы по оценкам РЖД и на основании московского опыта... И самое печальное, что эта фантастическая цифра теперь будет гулять по интернету, хотя никакого обоснования ей пока нет», — написал он в своем «отчете по встрече с мэром» на «Яндекс.Дзен».

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