Алексей Ракша — один из самых цитируемых и авторитетных демографов России, известный своей бескомпромиссной позицией и острыми оценками. С 2014 по 2020 годы он работал в Управлении статистики населения и здравоохранения Росстата, откуда был уволен за то, что усомнился в официальной статистике Роспотребнадзора по заболеваемости и смертности от коронавируса. Окончил институт демографии при Высшей школе экономики. Живет и работает в Москве. Что на самом деле происходит с рождаемостью и смертностью в России? Кто и как манипулирует статистикой? Можно ли при помощи запретов улучшить демографическую ситуацию? Почему Кубань — это русская Флорида? Как СВО и алкоголь влияют на демографию страны? Эти и другие вопросы с Алексеем Ракшой обсудил редактор Юга.ру Денис Куренов. О манипуляциях и неточностях в российской демографической статистике Статистика, как известно, обладает значительным политическим весом. На фоне усиления консервативных тенденций в России неоднократно высказывались мнения о возможной манипуляции данными cо стороны Росстата. Как вы бы прокомментировали подобные утверждения, опираясь на ваш профессиональный опыт?

— Росстат не манипулирует данными намеренно, однако испытывает серьезные трудности из-за их низкого качества и манипуляций на региональном уровне. Это проблема, а не вина Росстата, поскольку его возможности влияния на ситуацию ограничены. Ведомство обязано использовать предоставляемые данные согласно инструкциям, даже несмотря на их низкое качество, что часто приводит к искажению итоговой статистики. Альтернативных источников у Росстата, к сожалению, нет. Если регионы предоставляют недостоверную информацию, Росстат обязан ее использовать. Даже при неудовлетворительных результатах переписи ведомство обязано принимать их в расчет. Это напоминает ситуацию из серии «Ну, погоди!», где комбайн поглощает снопы сена, а затем и кур с волком. Качество исходных данных напрямую определяет качество конечного результата. Росстат действует в данном случае как механизм обработки информации, не имея полномочий корректировать эту статистику. Так что негативно сказываются на качестве статистики не целенаправленные манипуляции Росстата, а проблемы на местах — следствие своеобразного «административного творчества» региональных органов власти. Почему региональные власти заинтересованы в искажении данных? И как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему? — Регионам выгодно завышать численность населения из-за того, что большое число видов финансирования подушевые: минимальные или необходимые объемы затрат рассчитываются исходя из подушевых нормативов на одного жителя. В демографической статистике это создает иллюзию заниженной рождаемости, завышенной продолжительности жизни и заниженной смертности. С причинами смерти ситуация еще хуже. KPI [ключевые показатели эффективности], установленные майскими указами 2012 года [указы, подписанные Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ; в них были прописаны целевые показатели по многим направлениям, включая и демографию — прим. Юга.ру], привели к значительным искажениям статистики смертности по классам и причинам смерти, делая ее непригодной для использования во многих регионах, особенно при анализе динамики. Проблема рукотворная: некомпетентные люди на самом верху, не разбирающиеся в вопросе, установили нелепые KPI на федеральном уровне. Ответственные министерства и ведомства дружно взяли все это под козырек. Через Минэкономразвития они поручили специалистам Росстата адаптировать федеральные показатели с учетом региональной специфики, а потом спустили их в регионы, что привело к искажению статистики причин смерти, поскольку выполнить требования без манипуляций было, как правило, невозможно.

Верно ли, что основные искажения данных начались именно с 2012 года, в связи с майскими указами? Или подобные искажения, пусть и не такого масштаба, существовали и ранее? — Массовые искажения статистики причин смерти действительно начались с майских указов 2012 года. С этого момента мы наблюдаем искажения и во многих случаях фактическую потерю статистики по причинам смерти в большинстве регионов и — как результат — даже на федеральном уровне из-за целенаправленных манипуляций с данными. Однако сознательные искажения численности и состава населения в России начались еще с Всероссийской Переписи 2002 года. Последние три союзные переписи [1970, 1979 и 1989 годов — прим. Юга.ру] были очень качественными, возможно, лучшими в истории страны. Все последующие российские переписи уступали им в качестве, причем каждая следующая была хуже предыдущей. Перепись 2021 года стала провальной. Советские переписи, насколько я понимаю, предназначались для внутреннего пользования и их подробные результаты не были открытыми. — Самые общие данные переписей публиковались открыто и широко. Подробные же результаты публиковались в сборниках, доступ к которым был ограничен. Для получения подробных данных требовался специальный допуск, который, например, получали ученые для своих исследований. Большой объем данных был засекречен, но после рассекречивания стало очевидно их высокое качество. С чем связано ухудшение качества переписей в девяностые годы? С недостаточным финансированием или другими проблемами? — Это связано с изменением социально-экономического устройства, миграцией, изменением системы управления страной, поведением людей и «административным угаром» на местах. Уже в 2002 году Москва «нарисовала» себе лишний миллион жителей, включив в постоянное население всех мигрантов, гастарбайтеров и даже туристов. Данные по Москве с 2002 года стали явно искаженными. Перепись 2010 года в Москве была чуть лучше, но все еще далека от идеала, а в целом по стране еще хуже, чем в 2002 году. В первую очередь — из-за увеличившейся возрастной аккумуляции [сосредоточение в отдельных возрастах, чаще всего оканчивающихся на 0 или 5, численности населения значительно большей, чем в соседних возрастах — прим. Юга.ру], которая усугубилась из-за того, что в 2010 году совпали круглые возраста и круглые даты рождения.

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Чем крупнее город — тем хуже качество переписи. В мире это связано с тем, что большие города подвержены большой миграции, что состав населения в них самый пестрый, а уровень доверия ниже. В России это усугубляется тем, что переписчикам платят одинаково по всей стране. В регионах за эти деньги люди работают старательно, а в крупных городах — нет, и переписчиков приходится «сгонять» из-под палки. Студентов заставляют участвовать в переписи под угрозой отчисления. В итоге они часто выдумывают людей и их характеристики из головы, что приводит к искажениям в структуре населения. В первую очередь — в возрастной структуре за счет возрастной аккумуляции, но не только: в последней переписи число одиночек неправдоподобно раздуто, часто на десятки процентов. Доля же совместно проживающих пар, не заключивших официальный брак, занижена в полтора и раза более. Муниципалитеты на переписях стремятся завысить численность населения, устанавливая переписчикам планы и KPI по количеству переписанных людей, их представители угрожают санкциями и штрафами за невыполнение этих целей. В чемпионе по припискам — Ингушетии — в 2010 году, вероятно, часть переписных листов пропустили через машину дважды, что привело к огромному завышению численности населения.

Что значит «пропустили через машину дважды»? — В случае бумажной переписи переписные листы заполняются на каждого человека и домохозяйство. Затем их сканируют и вводят в базу данных. Судя по косвенным признакам, в Ингушетии часть листов отсканировали два раза. Иначе невозможно объяснить такое завышение численности без таких серьезных искажений по возрасту. Хотя людей с круглыми датами рождения выдумывают и там, причем в рекордных для России масштабах. По переписи 2010 года в Ингушетии превышение числа женщин над мужчинами наблюдалось практически во всех возрастных группах, что в случае школьников совершенно неправдоподобно. В Ингушетии, вероятно, до 40% населения — «нарисованные» люди. Такая печальная ситуация сложилась не только по итогам приписок на переписях: там недоучитывают миграционный отток, и поэтому ежегодно получается «фейковый» миграционный прирост, в отличие от всех соседних республик. И это в трудоизбыточном регионе с высочайшей безработицей и низкими официальными зарплатами. После переписи 2010 года глава республики приезжал в Росстат и просил увеличить численность населения, но ему отказали. Видимо, после этого он приказал МВД не учитывать часть эмиграции из республики. В результате, в Ингушетии показывали миграционный прирост, в то время как во всех бедных регионах Кавказа была миграционная убыль. Это еще один способ манипулировать данными. Но история с недоучетом эмиграции из субъектов РФ не ограничивается только самым вопиющим случаем Ингушетии, а является систематической: очень часто плохо учитывается миграционный отток, выезд из региона. Въезд фиксируется неплохо, так как человек обязан зарегистрироваться по новому месту жительства. А при выезде от него ничего не требуется. Он просто уезжает, но на бумаге остается зарегистрированным в регионе выезда. Если он рожает или умирает в другом регионе, эти события попадают в статистику региона фактического проживания. В результате, в регионе выезда рождаемость кажется очень низкой, хотя на самом деле это не так. По этой причине в Москве в последние годы официальная рождаемость сильно выросла и впервые за много столетий «на бумаге», то есть в официальной статистике, превысила среднероссийский уровень, чего, конечно, быть не может. Уже более 40% рождений в Москве — это дети иногородних и иностранок. Рождаемость москвичек — 0,98 на одну женщину. Официально же — 1,65.

Московские власти «заманивают» рожать иногородних, чтобы соответствовать майским указам и повысить показатели? — Да, исключительно ради KPI. Москва долго убеждала Росстат и другие федеральные органы изменить порядок учета умерших, мотивируя это тем, что к ним приезжают лечиться люди со всей страны и часто умирают в московских больницах, искусственно завышая смертность в столице. С другой стороны, в Москву приезжают и рожать, что завышает рождаемость. В итоге, с осени 2018 года Москва резко увеличила официальную рождаемость, введя подарочные наборы для всех рожениц, включая иногородних и иностранок. Но только при обязательном выполнении условия регистрации рождения в московском ЗАГСе. В это же время были созданы выездные бригады органов ЗАГС, регистрирующие новорожденных прямо в роддомах. В результате, рождаемость в Москве осенью 2018 года выросла на 15-20%, а в Московской области, соответственно, упала. Через год Московская область по результатам обвала рождаемости спохватилась и переняла эту практику, и ее рождаемость подскочила на 15%, а в Москве немного снизилась. Соседние области пострадали еще сильнее, уже во второй раз. Но начало подобных массовых искажений статистики восходит еще к концу девяностых и началу нулевых, когда все рожениц из Ленобласти стали рожать в Санкт-Петербурге. В результате официальная рождаемость в Ленинградской области весь XXI век — самая низкая в стране, и многие понимают почему. Из-за множества подобных случаев данные по рождаемости в субъектах РФ без глубокого анализа непригодны к использованию. У Росстата есть таблица с долей рождений от иногородних, но она предоставляется только по запросу. В Москве эта доля уже превысила 40%. Реальная рождаемость в Москве, судя по показателю СОР (средней очередности рождения), отражающему доли первых, вторых, третьих и т.д. детей в общей рождаемости, самая низкая в стране наряду с Санкт-Петербургом и Севастополем — двумя другими городами федерального подчинения, как и должно быть [речь идет о статистике по субъектам РФ; города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — единственные, выступающие как самостоятельные субъекты cтраны — прим. Юга.ру]. А вообще, чем крупнее город, тем ниже рождаемость. Это закон общества, социологии, демографии. Я это понимаю, анализируя структуру рождаемости: повышенная доля первенцев и пониженная доля третьих и последующих детей — яркий признак низкой рождаемости. Поэтому при межрегиональном анализе я ориентируюсь не на суммарный коэффициент рождаемости, от которого зависят все пособия и выплаты, а на среднюю очередность рождения, долю многодетных семей, долю первых и вторых детей в рождаемости. Эти данные точнее, но ими никто, кроме меня, не пользуется. Раз уж вы заговорили о завышении численности населения, какова, по вашей оценке, реальная численность населения России? — Около 140 ± 1 миллион человек. А конспирологические теории о том, что в России живут гораздо меньше людей? — Это глупости. Не слушайте дилетантов и непрофессионалов. Сколько людей живет в Москве? — Численность постоянного населения Москвы близка к официальной [по данным Росстата, 13 149 800 человек на 1 января 2024 года — прим. Юга.ру] может быть чуть меньше. Дневное население на несколько миллионов больше. В ближних городах Московской области дневное население также примерно на 10% больше официального, а в дальних — наоборот, меньше. Это характерно и для других областей вокруг Москвы, но в меньшей степени.

Демографическая политика: между популизмом и реальностью С третьего срока Путина нам постоянно говорят о традиционных ценностях и духовных скрепах россиян. Что вы, как демограф, можете сказать об этом? Насколько российское население действительно привержено традиционным ценностям? И насколько россияне более традиционны, чем, например, американцы? Ведь американское общество считается более религиозным. — Американцы действительно более религиозны, чем россияне. Более религиозны поляки, например. В России религиозная прослойка невелика. Я демограф, я оперирую цифрами и данными. Вы говорите о традиционных ценностях — это скорее философская категория. Что именно вы подразумеваете под традиционными ценностями? И за какой период? Тогда мы сможем оценить, насколько они распространены среди россиян. Без конкретики вопрос бессмыслен. Мне кажется, даже сами политики не могут четко сформулировать, что такое «традиционные ценности». Говорят о религиозности, многодетности… — О религиозности мы уже говорили — россияне малорелигиозны. Рожают 1,44 ребенка на женщину — это чуть выше среднего показателя по ЕС и развитым странам, но ниже среднемирового, заметно ниже, чем во Франции и в США, но намного выше, чем в Польше. Падение рождаемости в России в последние два-три года происходит медленнее, чем в других странах. В целом ситуация обычная, ничего особенного. Особенность российской рождаемости — в ее относительной «молодости». У нас начинают рожать рано, по меркам Европы и вообще развитых стран, в среднем в 26,3 года. Трудно найти страны, имеющие подобную статистику, где этот возраст ниже. Это Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Кыргызстан. Но такой рождаемости, как раньше (шесть-семь детей на женщину), уже не будет никогда и нигде. Почему? — В России завершился Первый Демографический Переход (ПДП, First Demographic Transition, FDT). Детская смертность снизилась, люди живут в городах, они образованнее, есть контрацепция, они не заняты в сельском хозяйстве, дети больше не являются бесплатной рабочей силой, а религиозность сильно снизилась еще в СССР. Дети приносят больше расходов, чем доходов. Есть пенсионная система, поэтому в старости не обязательно полагаться на помощь детей. Общество изменилось.

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Насколько актуальны алармистские заявления наших политиков о демографической ситуации? Россия не сильно отличается от Европы, а в некоторых аспектах даже выглядит лучше. — Россия — это Европа по демографическим характеристикам. Рождаемость у нас примерно как в Европе, только «моложе», а смертность, к сожалению, выше и тоже «моложе»: люди умирают намного раньше. В этом и заключается проблема. В России все чаще предпринимаются попытки стимулировать рождаемость. Обсуждается запрет абортов, запретили пропаганду чайлдфри, признали «движение ЛГБТ» экстремистской организацией. Это все действительно может решить демографические проблемы? — Никакие запреты и ограничения в XXI веке не работают на повышение рождаемости. А запрет абортов в Польше? — Не работает. Запреты и ужесточение законов об абортах не оказывают значимого влияния на рождаемость. Рождаемость в Польше в последние годы сильно снизилась и является почти самой низкой во всей Европе. А движение чайлдфри? Насколько оно влиятельно? — Такой организации не существует. Движение же пока оказывает минимальное, несущественное влияние.

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А как насчет «склонности» молодежи к ЛГБТ? Это ли причина запретов? — Эта «склонность» чуть выше, чем раньше, возможно, из-за более открытого обсуждения темы, снижения запретных барьеров и моды. В России ЛГБТ никогда не был широко распространен и всегда подвергался стигматизации. Это не российская проблема. Российское общество очень гомофобно. Если отбросить популистские меры, что бы вы, как демограф, посоветовали правительству для повышения рождаемости? — Крупные разовые выплаты, эквивалентные стоимости дополнительной комнаты на каждого второго и третьего ребенка, без учета критериев нуждаемости. Кстати, обычно разница в цене недвижимости с числом комнат на одну больше уступает разнице в числе квадратных метров: большие квартиры при прочих равных чуть дешевле в расчете на единицу площади. В современном масштабе цен это примерно по 1,5-2 млн рублей и за второго, и за третьего ребенка. Это позволит семьям расширить жилплощадь и улучшить жилищные условия, что является самым важным критерием позитивного взгляда на планирование большего числа детей. Можно и в натуральной форме — выдавать квартиры большей площади, но это технически и экономически почти нереализуемо. Такие меры точно значительно повысят рождаемость. Я предлагаю это уже не один год. Вы предлагаете это постоянно. Что вам отвечают? — Основной ответ типа «денег нет, но вы держитесь». Часто он камуфлируется попытками обоснования в виде того, что, дескать, деньги не повышают рождаемость. Приводятся примеры таких совершенно не похожих на Россию стран, как Нигер, Сомали, Афганистан и Йемен, приводятся ложные аргументы о том, что маткапитал якобы не повысил рождаемость, в ход идут либертарианские и социал-дарвинистские аргументы типа «хватит плодить нищету» и т.д. Знакомая ситуация. Но сколько денег тратятся на СВО… — Это демонстрирует истинные приоритеты государства. Насколько высока была рождаемость на территории современной России в советское время? Не завышалась ли общая рождаемость в СССР за счет кавказских и среднеазиатских республик? — Высокая рождаемость в СССР действительно была обусловлена, в том числе, республиками Средней Азии. В РСФСР рождаемость была ниже уровня простого воспроизводства с 1964 года. Отчасти поэтому в 90-е годы началась быстрая убыль населения. В конце 60-х рождаемость в РСФСР была одной из самых низких в мире, и это с учетом входящих в ее состав национальных республик и автономных областей с высокой рождаемостью: Чечено-Ингушской, Тувинской, Якутской, Дагестанской и пр. Ситуация постепенно ухудшалась почти все 70-е, но в 80-е годы в РСФСР было два всплеска рождаемости: в 1981-1983 годах, когда ввели оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребенком возраста полутора лет, и в 1986-1987 годах, во время горбачевской антиалкогольной кампании и начала перестройки. Тогда рождаемость даже ненадолго превысила уровень простого воспроизводства населения (около 2,1 ребенка на женщину), но потом начался обвал. То есть разговоры о высокой рождаемости в СССР… — Рождаемость была выше сегодняшней, но все равно ниже, чем во многих других развитых европейских странах. Россия занимала более низкие места в рейтинге рождаемости, чем сейчас, за исключением упомянутых 80-х. Многодетность в 70-е годы была уже ниже, чем сейчас. Есть ли примеры западных стран, успешно реализовавших политику повышения рождаемости? — Франция. Уже 60 лет рождаемость там выше, чем у соседей, благодаря пронаталистской политике, развитой системе детских садов и яслей, щедрым выплатам и пособиям. Они тратят на это около 4% ВВП. До недавних пор можно было ориентироваться на Данию, Швецию, Норвегию и Чехию. В Англии и Ирландии рождаемость стабильно выше, чем в РФ. В США относительно более высокая рождаемость поддерживается малообразованными и религиозными группами населения, а социальной поддержки, семейной политики там почти нет. Мы больше похожи на США, чем на Францию. Тем не менее у Франции можно многому поучиться как раз в части семейной политики. Сергей Рыбальченко [председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей — прим. Юга.ру] — единственный российский политик, разбирающийся в демографии, — тоже постоянно об этом говорит.

Как алкоголь и СВО влияют на демографию России Вы упомянули, что антиалкогольная кампания Горбачева повысила рождаемость. Как вы думаете, сработают ли подобные меры сейчас? И что вы можете сказать о проблеме алкоголизма в современной России? — К сожалению, с 2018-2019 годов наблюдается усиление «алкогольного лобби». Акцизы, пошлины и ограничения на продажи слабоалкогольных напитков, вина и пива растут быстрее, чем на крепкий алкоголь. Это способствует росту смертности. Переход с крепкого алкоголя на слабый снижает смертность и наоборот. В 2000-е годы шел активный переход с водки на пиво, и смертность снижалась. К 2017-2018 годам у нас была неплохая «база», но потом процесс остановился и начал разворачиваться в обратную сторону. Люди стали больше пить крепкого алкоголя. Почему это произошло? — «Водочное лобби» взяло верх, и государственная политика в отношении алкоголя стала деструктивной. «Винное лобби» также способствует росту цен на вино, что вынуждает людей переходить на более крепкие и вредные напитки, тем самым убивая себя. В Европе вино стоит гораздо дешевле, чем в России. — Да, и в Европе вы практически не увидите на улицах пьяных и обделавшихся алкашей, валяющихся на улице, и то же самое в Закавказье. Справедливости ради, и в России этого после 2005 года стало заметно меньше, но в самые последние годы, возможно, мы видим начало разворота этого тренда.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Есть ли данные о том, что крепкий алкоголь влияет на смертность сильнее, чем слабый? — Да, конечно. Многочисленные исследования показывают, что слабый алкоголь практически не влияет на смертность, а крепкий — влияет сильно. Крепкий алкоголь, вероятно, уносит в России 150-200 тысяч жизней в год, а курение табачных изделий — около 250 тысяч. Сигареты вреднее вейпов и кальянов, но почему-то больше ограничений накладывают именно на вейпы и кальяны. Политика государства в сфере алкогольного и табачного регулирования контрпродуктивна. Государство рассматривает алкоголь и табак как источник налоговых поступлений, что вступает в противоречие с заботой о здоровье граждан. Я не думаю, что в самом ближайшем будущем продолжительность жизни в России будет расти. Президентский указ о достижении 78 лет к 2030 году выполнен не будет, если только на переписи не «найдут» много миллионов «виртуальных» людей. Если резко ограничить потребление алкоголя и табака, удвоить финансирование здравоохранения и прекратить [СВО], то тогда, возможно, шансы достичь средней продолжительности жизни до 78 лет станут реальными. В США она уже второе десятилетие никак не может превысить 79 лет — это позор для Америки, но для России пока реально не достижимый уровень.

Если бы сейчас ввели радикальные антиалкогольные меры, подобные горбачевским, они бы сработали? — Они всегда снижают смертность. При Горбачеве сохранили жизни миллиону человек. Но я против радикальных мер. Нужно постепенно повышать акцизы на крепкий алкоголь, сокращать число и время работы точек продаж, выносить их за пределы жилых кварталов, запретить продажу крепкого алкоголя в супермаркетах и продовольственных магазинах. Это будет подталкивать людей к потреблению пива и вина вместо крепких напитков и тем самым снижать смертность. Сейчас, к сожалению, все делается наоборот. При этом, конечно, необходимо поставить KPI всей силовой машине по пресечению нелегального производства и оборота крепкого алкоголя и спирта. Но у нас ведь был рост продолжительности жизни в последние 20 лет. — Мощный, устойчивый рост с 65 до 73,5 лет наблюдался с 2006 по март 2020 года включительно, до начала пандемии COVID-19. Потом в результате безобразного прохождения пандемии случился глубокий провал до 70 лет. Далее — в 2022-2023 годах — резкий подъем почти до максимумов начала 2020 года. Однако почти весь 2024 год мы наблюдаем падение, и сейчас продолжительность жизни ниже, чем в 2019 и 2018 годах, и она продолжает падать. Это отчасти связано с [CВО], отчасти с ростом потребления крепкого алкоголя. То есть с поведенческими факторами. Да, политика властей влияет на поведенческие факторы. Если водка дешевая, а вино дорогое, люди будут покупать водку и умирать с большей вероятностью. Плюс коррупция: даже если магазин официально закрыт, водку можно купить «из-под полы». Если бы у государства была задача искоренить это, были бы установлены соответствующие KPI для правоохранительных органов, и проблема была бы решена, как с оппозицией. Но такой задачи нет. Из-за «водочного лобби»? — Я считаю, что да. Депутаты, с которыми я обсуждал этот вопрос, часто ссылались на это. Как СВО влияет на демографию? — Влияние [CВО] на демографию не очень велико. Она влияет на смертность, сокращая продолжительность жизни мужчин примерно на два года (а всего населения — на один). На рождаемость [CВО] почти не влияет. Из страны уехало около или немногим более полумиллиона человек постоянного населения, но примерно столько же беженцев из Украины и Донбасса приехало в Россию и осталось в ней. Хотя демографический состав этих двух потоков совершенно разный: уехали преимущественно молодые мужчины с высоким уровнем образования, а приехали в основном женщины с детьми и пожилые. Часть людей из-за [CВО] передумали рожать, другие — стали рожать из-за роста своих доходов. Если [СВО] закончится, доходы упадут и, возможно, упадет рождаемость. С другой стороны, если прекратятся репрессии, люди могут вернуться. Если нет — не вернутся. Так что окончание [CВО] может даже привести к снижению рождаемости.

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Звучит абсурдно, но пока [CВО] продолжается, все может быть даже лучше, чем после ее окончания? — Возможно, да. Около 30 миллионов человек — бенефициары [CВО]. Их доходы выросли, они стали больше рожать. В случае окончания [CВО] эти доходы исчезнут, для кого-то сразу, для кого-то постепенно.

Русская Флорида, Техас и Калифорния: Кубань глазами демографа Давайте перейдем к Краснодару. Один из самых обсуждаемых вопросов — численность населения города. Есть мнения, что в Краснодаре живут уже два миллиона человек... — Официальная статистика [по данным Росстата, 1 138 654 человек на 1 января 2024 года — прим. Юга.ру] близка к реальности. Занижение, если оно есть, не превышает 50-100 тысяч человек. Данные по числу родившихся и умерших в Краснодаре достаточно адекватны, учитывая, что в город часто приезжают рожать и лечиться из соседних населенных пунктов. Разговоры о двух миллионах точно не соответствуют действительности. Возможно, в самом крайнем случае стоит добавить 100-150 тысяч, но не более, причем это может быть за счет дневного населения.

Какие еще демографические особенности Краснодарского края вы бы выделили? — В первую очередь, миграция. Кубань всегда была миграционно привлекательна, и все постсоветские годы — одним из самых привлекательных для переезда регионов в России. При этом качество переписи на юге страны хуже, чем на севере. Южные регионы «более лживые» в плане статистики, и Кубань — один из «лидеров» среди русскоязычных регионов. Сопоставимо с кавказскими республиками? — Нет. Хуже Краснодарского края в этом отношении все кавказские республики, а также Калмыкия, Мордовия, Башкортостан, Саратовская, Томская, Кемеровская, Тамбовская области. А Адыгея? — Численность населения Адыгеи была сильно завышена, но сейчас на другом берегу Кубани активно строится жилье, и туда массово переезжают люди. Завышение численности населения в Адыгее наблюдается с 2002 года, особенно в Майкопском и предгорных районах, где мало рабочих мест. Однако в районах, прилегающих к Краснодару, ниже плотины водохранилища, наблюдается рост числа родившихся, что свидетельствует о заселении этих территорий. Краснодар разрастается, и в итоге завышение численности населения в Адыгее за счет реального роста населения ее «аппендикса» на западном конце уже не так велико, как раньше. Реальное количество жителей постепенно приближается к официальным данным.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае, особенно в Краснодаре, местные жители часто выражают недовольство большим количеством приезжих из других регионов. Проблема «понаехов»… — Это явление характерно и для Москвы, и для Санкт-Петербурга. Это нормально и неизбежно. Запретить людям приезжать невозможно.

Местный или понаехал: Краснодарской идентичности тест

Но кажется, что в Краснодарский край в последние 10-12 лет приезжает особенно много людей. — Нет, миграционный поток в ваш регион всегда был стабильным. Проблема в том, что рано или поздно возникает предел пропускной способности инфраструктуры. Это проявляется в недостаточном развитии дорожной сети, отсутствии метро, нехватке школ, детских садов и т.д. Власти региона не успевают адаптировать его под растущее население, несмотря на то, что получают значительные налоговые поступления от новых жителей. Регион развивается, доходы растут, а инфраструктура отстает. Это вопрос к местным властям. У нас мэры обычно не уходят, а становятся депутатами Госдумы. — Или уезжают в зону СВО. Да, один из них после службы в зоне СВО стал губернатором Тамбовской области. — Тамбовская область — один из самых депрессивных регионов в Центральном округе, и там также завышают численность населения из-за неточного учета выбывших.

Возможно ли развитие Краснодарского края без большого притока населения? — Возможно, но этого не произойдет. У вас по российским меркам прекрасный теплый климат, есть море, горы, и люди всегда будут к вам приезжать. Численность населения в обозримой перспективе будет постоянно расти. Какую политику следует проводить в связи с этим? — Необходимо активно развивать транспортную инфраструктуру: метро, пригородное железнодорожное сообщение, дорожную сеть. Нужно ужесточить градостроительные нормы, чтобы избежать плотной застройки многоэтажками и обеспечить достаточное количество дворовых пространств, но самое главное — обеспеченность детской и родительской инфраструктурой: женскими консультациями, яслями, детсадами, школами с группами «продленки», детскими поликлиниками, детскими площадками, стадионами, спортивными секциями, бассейнами и т.д. Необходимо стимулировать малоэтажное строительство. Вокруг Краснодара много свободных земель, а многоэтажные дома теснятся друг к другу. Это говорит о коррупции и дороговизне земли, что связано между собой. Нужно регулировать земельный рынок, чтобы сделать его более доступным и стимулировать строительство домов меньшей этажности. Необходимо демонополизировать строительный сектор, искоренить коррупцию и, опять же, строить дороги. Краснодару нужно метро или, как минимум, развитая сеть легкорельсового транспорта на эстакадах. Проблема пробок стоит очень остро, а общественного транспорта, кроме наземного, практически нет, да и наземного не хватает. Нужны сотни километров рельсовых путей.

У нас есть проект наземного метро, связанного с РЖД, но он пока не реализован. — Вам нужно уже пять-шесть линий по 15 станций, то есть около 100 станций на такой город. Я понимаю, что город плоский, грунтовые воды, Кубань, водохранилище. Пусть будет наземное метро, эстакады. Да, рыть дорого, но тоже возможно. Деньги в регионе есть, он процветает по сравнению с другими. Куда они идут? Нужна инфраструктура, прежде всего рельсовая и, конечно, автомобильная. Причем не только развязки и автострады, но и развитая уличная сеть, тоннели под железными дорогами, устранение узких мест, дополнительные мосты через Кубань.

Существует мнение, что с учетом географических и климатических особенностей России целесообразно создать крупную ростовско-краснодарскую агломерацию. Как вы к этому относитесь? — Агломерации нельзя создать искусственно, они возникают естественным путем. Расстояние между Ростовом и Краснодаром около 275 км, и заполнить все это пространство сплошной застройкой невозможно. Краснодарская агломерация уже существует. В радиусе 50-70 км населенные пункты будут постепенно срастаться: поля будут застраиваться, превращаться в поселки, многоэтажки. Ростов здесь ни при чем из-за большого расстояния. Между вами и Ростовом в основном станицы и поля. И так будет и дальше, потому что в этом нет экономического смысла. Агломерация либо возникает сама, либо нет. Для заполнения пространства между Ростовом и Краснодаром с городской или даже пригородной плотностью населения нужно намного больше, чем 10 миллионов человек, а их нет. И приезжими эту проблему не решить: люди не будут жить так далеко от рабочих мест. Если есть альтернативы, то они поселятся вокруг Краснодара или у Черного моря. Будут застраиваться все окрестности Краснодара, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, предгорья. А в рисовых полях жить невыгодно. Вокруг Краснодара селятся из-за близости к работе. А если до работы 150-200 км, то массово там жить не будут.

Мы с друзьями-урбанистами часто обсуждаем две оптики: Краснодарский край как русская Калифорния и Краснодарский край как русский Техас… — Краснодарский край похож на Техас в центре, на востоке и на севере, на западе — на Флориду, и на Калифорнию — между горами и морем. Во Флориде самая теплая зима в Америке, у вас — в России. Флорида плоская, и у вас почти равнинный ландшафт вокруг Краснодара и вдоль всего берега Азовского моря от Ейска до Таманского полуострова. Во Флориде много болот, и у вас вдоль Кубани и Азовского моря тоже. Сочи похож на Майами или Сан-Диего, а Краснодар — на Орландо, Хьюстон или Даллас — Форт Уэрт: такой же рассредоточенный, плоский город с большим количеством дорог и шоссе, и почти полным отсутствием рельсового транспорта.

Может быть, есть еще какие-то аспекты, связанные с Краснодарским краем, которые вы хотели бы прокомментировать? — Я уже говорил, что призываю ориентироваться не на суммарный коэффициент рождаемости, а на структуру рождаемости по очередности рождения: суммарные коэффициенты рождаемости первых, вторых, третьих и последующих детей. По соотношению этих коэффициентов виден истинный уровень рождаемости, и на Кубани он немного ниже, чем в целом по стране и ниже, чем почти у всех соседей. Средняя очередность рождения на Кубани — 1,91, почти такая же, как в Ростовской области (1,90). Это два субъекта с городами-миллионниками, а в них рождаемость всегда ниже. В целом по стране этот показатель составляет 2,01, в Ставропольском крае — 2,08, в Адыгее 2,10, а в Карачаево-Черкесии аж 2,34, ибо в основном там рожают не русские. То есть у вас рождаемость немного ниже среднероссийской, что нормально для крупного города.