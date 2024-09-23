В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро
Урбанист Мирослав Валькович опубликовал ответ от Минтранса России по поводу реализации проекта наземного метро в Краснодаре
Предыстория. В 2016 году в Краснолдаре презентовали концепцию наземного метро. Она предусматривает строительство шести линий и 38 станций с интервалом движения поездов не более 20 минут.
В 2017 году власти определили первые линии запуска наземного метро. В 2019 году экс-мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что проект обойдется в 80 млрд рублей.
23 сентября краснодарский активист Мирослав Валькович опубликовал ответ от департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта по поводу реализации наземки в кубанской столице. По словам чиновников, в проекте есть неурегулированные разногласия по финансированию.
«После издания распоряжения правительством РФ реализацию инвестиционного проекта запланировано начать в 2024 году», — написано в ответе.
Напомним, созданием наземного метро в Краснодаре займутся РЖД. Над проектом работали «Городские решения», ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и портал «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи».
Как писали Юга.ру, заслуженный архитектор России Юрий Рысин рассказал, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город.