В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро

Предыстория. В 2016 году в Краснолдаре презентовали концепцию наземного метро. Она предусматривает строительство шести линий и 38 станций с интервалом движения поездов не более 20 минут.



В 2017 году власти определили первые линии запуска наземного метро. В 2019 году экс-мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что проект обойдется в 80 млрд рублей.

23 сентября краснодарский активист Мирослав Валькович опубликовал ответ от департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта по поводу реализации наземки в кубанской столице. По словам чиновников, в проекте есть неурегулированные разногласия по финансированию.

«После издания распоряжения правительством РФ реализацию инвестиционного проекта запланировано начать в 2024 году», — написано в ответе.