В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру

Урбанист Мирослав Валькович опубликовал ответ от Минтранса России по поводу реализации проекта наземного метро в Краснодаре

Предыстория. В 2016 году в Краснолдаре презентовали концепцию наземного метро. Она предусматривает строительство шести линий и 38 станций с интервалом движения поездов не более 20 минут. 

В 2017 году власти определили первые линии запуска наземного метро. В 2019 году экс-мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что проект обойдется в 80 млрд рублей.

23 сентября краснодарский активист Мирослав Валькович опубликовал ответ от департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта по поводу реализации наземки в кубанской столице. По словам чиновников, в проекте есть неурегулированные разногласия по финансированию.

«После издания распоряжения правительством РФ реализацию инвестиционного проекта запланировано начать в 2024 году», — написано в ответе.

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Напомним, созданием наземного метро в Краснодаре займутся РЖД. Над проектом работали «Городские решения», ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и портал «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи».

Как писали Юга.ру, заслуженный архитектор России Юрий Рысин рассказал, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город.

Благоустройство Дороги Краснодар Общественный транспорт РЖД Строительство Транскам

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