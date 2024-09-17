«Мечтать о метро можно, построить — нельзя». Экс-главный архитектор Кубани оценил проект подземки в Краснодаре

Заслуженный архитектор России Юрий Рысин рассказал, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город

17 сентября член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Рысин в интервью «РБК ТВ Юг» высказался против идеи строительства подземного метро в Краснодаре. «Мечтать о метро можно, построить его нельзя, по крайней мере, в обозримом будущем. И самый главный вопрос: зачем? Какую задачу мы хотим решить? Куда мы людей повезем?» — отметил Рысин.

По мнению архитектора, говорить о проекте метро можно только после того, как в Краснодаре построят новый северо-восточный микрорайон на 1500 га. «Вот когда он появится, когда появится потребитель этой услуги, вот тогда имеет смысл разговаривать о том, чтобы трубу проложить и в ней пустить легкий трамвай или метро».

«Дайте нам Собянина на пару лет»: Что думают жители Краснодара о строительстве подземного метро

Рысин также отметил, что это проблемный и дорогой проект. Для строительства нужно «перерыть весь город, построить на улице Красной входы и выходы в метро, к тому же здесь много неучтенных сетей». Архитектор считает, что в Краснодаре необходимо развивать трамвайную сеть. По его мнению, трамвай — это экологичный и эффективный вид транспорта, который не требует больших затрат, как метро.

Юрий Рысин родился в 1958 году в Екатеринбурге. Окончил Свердловский архитектурный институт по специальности «Архитектура».



С 1986 по 2002 годы Рысин был главным архитектором Анапы, а с 2002 по 2020 годы — Краснодарского края. В 2020 году стал советником губернатора региона Вениамина Кондратьева.