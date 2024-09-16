Власти Краснодара продлили обследование «замка» на Затоне на неопределенный срок

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре обследование недостроенного «замка» в парке 30-летия Победы продлили на неопределенный срок. Стоимость работ не изменилась

Предыстория: В 2009 году в Краснодаре в парке 30-летия Победы начали строить культурно-развлекательный центр «Парковый». Позже работы запретили, а в 2014 году экс-мэр Владимир Евланов заявил, что власти заберут здание, чтобы сделать там художественную галерею. Однако этого не произошло. 

В 2020 году бывший глава города Евгений Первышов обратил внимание на недострой. В начале июня 2021 года «замок» перешел в собственность муниципалитета. Там хотели сделать бесплатный детский образовательный центр. Его планировали открыть в 2023 году. Позже власти выделили 5 млн рублей на обследование недостроя.

В 2022 году Юга.ру узнали, что стало с «замком» за то время, как он перешел в собственность мэрии.

16 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила «Ъ-Кубань», что обследование недостроенного здания на улице Береговой в парке 30-летия Победы продлили на неопределенный срок.

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«При выполнении обследования объектов возникла необходимость в проведении дополнительного вида исследования, не предусмотренного договором. В связи с чем срок выполнения обследования по договору был продлен», — рассказали в администрации.

Власти отметили, что стоимость работ при этом не изменилась.

По данным СМИ, договор на обследование и оценку технического состояния «замка» заключили в мае 2024 года. Работы планировали завершить в начале этой осени.

Как писали Юга.ру, на месте бывшего особняка Ахеджака в Краснодаре появится Кубанский Кремль.

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