Власти Краснодара продлили обследование «замка» на Затоне на неопределенный срок

Предыстория: В 2009 году в Краснодаре в парке 30-летия Победы начали строить культурно-развлекательный центр «Парковый». Позже работы запретили, а в 2014 году экс-мэр Владимир Евланов заявил, что власти заберут здание, чтобы сделать там художественную галерею. Однако этого не произошло.



В 2020 году бывший глава города Евгений Первышов обратил внимание на недострой. В начале июня 2021 года «замок» перешел в собственность муниципалитета. Там хотели сделать бесплатный детский образовательный центр. Его планировали открыть в 2023 году. Позже власти выделили 5 млн рублей на обследование недостроя.



В 2022 году Юга.ру узнали, что стало с «замком» за то время, как он перешел в собственность мэрии.