Курортная отрасль Кубани пополнила краевую казну на 8 млрд рублей

Чиновники отличались, как курортная отрасль Кубани пополнила бюджет и сколько гостей приняла

21 сентября пресс-служба Заксобрания Краснодарского края сообщила, что за семь месяцев текущего года курортно-туристический комплекс Кубани направил в региональный бюджет свыше 8 млрд рублей налоговых поступлений. По сравнению с 2025-м объем отчислений увеличился на 2%.

С начала года Краснодарский край принял 13,6 млн отдыхающих, 8,3 млн из этого числа пришлось на летние месяцы. Основная часть туристического потока распределилась между Сочи, Геленджиком, Анапой и Туапсинским районом.