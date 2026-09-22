Курортная отрасль Кубани пополнила краевую казну на 8 млрд рублей
Чиновники отличались, как курортная отрасль Кубани пополнила бюджет и сколько гостей приняла
21 сентября пресс-служба Заксобрания Краснодарского края сообщила, что за семь месяцев текущего года курортно-туристический комплекс Кубани направил в региональный бюджет свыше 8 млрд рублей налоговых поступлений. По сравнению с 2025-м объем отчислений увеличился на 2%.
С начала года Краснодарский край принял 13,6 млн отдыхающих, 8,3 млн из этого числа пришлось на летние месяцы. Основная часть туристического потока распределилась между Сочи, Геленджиком, Анапой и Туапсинским районом.
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В нынешнем сезоне на территории края функционирует порядка 11 тыс. средств размещения. Объем услуг, предоставленных крупными и средними организациями за январь–июль, достиг 64,6 млрд рублей.
На показатели отрасли повлияло сокращение транспортной доступности курортов из-за атак беспилотников, введение режима ЧС регионального уровня в Туапсинском муниципальном округе, а также риски, связанные с нарушением логистики и нехваткой топлива.
Параллельно в регионе наращивают инвестиционную активность в туристической сфере. На сопровождении Министерства курортов края сейчас находятся 74 соглашения, совокупный объем вложений по которым оценивается примерно в 800 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, Геленджику и семи близлежащим населенным пунктам хотят присвоить статус урортов федерального значения.