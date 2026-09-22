Краснодарец выплатил долг по алиментам в размере 1,3 млн рублей, чтобы избежать уголовной ответственности

Многодетный отец из Краснодара выплатил долг по алиментам. Ему назначили 80 часов обязательных работ

22 сентября пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Краснодарского края сообщила, что местный житель погасил задолженность по алиментам в размере более 1,3 млн рублей.

По данным ведомства, мужчина долгое время не выплачивал средства на содержание четверых несовершеннолетних детей. Кроме того, он не пытался погасить образовавшуюся задолженность.

За неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ). Краснодарцу назначили 80 часов обязательных работ.