В 2021 году «замок» на Затоне стал собственностью краснодарской мэрии. Что сделали за год?

В июне 2021 года Юга.ру писали, что мэрия Краснодара выплатила 130 млн рублей владельцу «замка» — недостроя на Затоне. В собственность муниципалитета перешел земельный участок и остов здания. В мэрии Краснодара тогда рассказали, что в капитально отремонтированном здании хотят открыть детский образовательный центр с технопарком, научными классами, лабораториями, интерактивным музеем, кружками и секциями. Предстоит большая работа по оформлению объекта и разработке проектно-сметной документации. В планах экс-мэра Краснодара Евгения Первышова было открыть детский центр в парке 30-летия Победы в 2023 году.

На запрос корреспондента Юга.ру в администрации Краснодара ответили, что сейчас решают вопрос с финансированием разработки проектно-сметной документации для дальнейших действий. К работам на объекте не приступили. Однако кое-какие результаты всё же есть.

«Была выполнена предпроектная проработка — работа по сбору и обработке данных по объекту. Получены ответы от сетевых организаций о готовности рассмотрения подключения здания к инженерной инфраструктуре в рамках технологического присоединения. Подготовлен проект техзадания на инженерные (геодезические, экологические, гидрометеологические, геологические и геофизические) изыскания и на инструментальное обследование», — рассказали в администрации Краснодара.

О сроках в мэрии ничего не уточнили. Очевидно, что успеть отремонтировать и запустить в эксплуатацию недострой в 2023 году будет затруднительно.

Недострой находится в парке 30-летия Победы, 146, стр. 9. Площадь земельного участка — около 7,7 тыс. кв. метров, здания — порядка 6,3 тыс. кв. метров. Его начали строить в 2009 году, но позже работы запретили. Осенью 2020 года в мэрии решили, что проще и дешевле не сносить объект, а выкупить его у собственника и достроить.

Интересно, что ещё в 2014 году бывший мэр Краснодара Владимир Евланов (предшественник Первышова) хотел сделать в здании художественную галерею. Юга.ру ранее публиковали фоторепортаж самой загадочной краснодарской заброшки и писали о том, кто и зачем строил «замок» на Затоне?