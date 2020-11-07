Евланов: Галицкий хотел выкупить замок-недострой на Затоне еще в 2014 году

Краснодарский край

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Бывший мэр Краснодара Владимир Евланов 7 ноября рассказал порталу Юга.ру о том, что бизнесмен Сергей Галицкий собирался выкупить замок-недострой на Затоне

Напомним, культурно-развлекательный центр «Парковый» в парке 30-летия Победы начали строить в 2009 году. Позже работы запретили. В 2014 году бывший на тот момент мэр Краснодара Владимир Евланов заявил, что городские власти собираются изъять здание у собственника через суд и организовать внутри художественную галерею. Однако этого не произошло.

2 ноября 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на недострой. По его словам, у мэрии не хватит денег на снос объекта, поэтому его следует выкупить и сделать там детский кванториум.

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При этом еще 15 октября на сайте Avito появилось объявление о продаже здания за 495 млн рублей. Первышов написал своем телеграме, что за такие деньги недострой власти выкупать не будут.

Мэр также добавил, что здание не самострой, а объект незавершенного строительства. У собственника есть разрешение на строительство от 2008 года, когда территория еще не была юридически парковой зоной. При этом земля под зданием находится в аренде и является муниципальной.

Портал Юга.ру 7 ноября попросил прокомментировать ситуацию с замком-недостроем экс-главу Краснодара, депутата Госдумы Владимира Евланова.

«Выход из положения с недостроенным комплексом на Затоне я вижу в добровольной передаче объекта в муниципальную собственность по минимально возможной стоимости. Это, безусловно, цена не в 495 млн рублей, которая сейчас указана на сайтах объявлений», — рассказал Евланов.

Он рекомендовал городу провести экспертизу, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится объект, с учетом его длительного простоя, и несущие конструкции здания.

«Вполне вероятно, здание может быть аварийным по части несущих конструкций, соответственно, и стоимость будет определена с учетом аварийности», — отметил бывший глава города.

Евланов также рассказал, что попытки вести переговоры о продаже здания велись с собственником еще в 2014 году.

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«Велись переговоры с Сергеем Галицким, чтобы его компания "Тандер" выкупила здание для строительства учебного центра для одаренных детей. Это здание и прилегающая территория могли бы стать частью территории образовательного комплекса для одаренных детей», — сообщил Евланов.

По его словам, городские власти были в тех переговорах посредниками между собственником и компанией «Тандер». Однако в виду высокой стоимости и «определенных юридических сложностей», договоренности не были достигнуты.

Владимир Евланов Евгений Первышов Парки Сергей Галицкий Строительство

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