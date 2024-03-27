На месте бывшего особняка Ахеджака в Краснодаре появится Кубанский Кремль

Проектирование зданий начнется, когда пройдут общественные обсуждения и будет получен градостроительный план участка. Других подробностей пока нет.

Он будет включать в себя комплекс зданий религиозного и историко-культурного значения. Об этом порталу 93.ru сообщили в канцелярии Екатеринодарской епархии.

Напомним, в начале марта Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Православной Церкви обратилась в краснодарскую комиссию по землепользованию и попросила разрешить использовать земли на улице Береговой, 150 для осуществления религиозных обрядов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что участок с недостроенным особняком на Затоне в 2007 году арендовала семья вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. На участке планировали строить «Комплекс жилых домов». Разрешение на это выдал департамент архитектуры и градостроительства Краснодара. Но в 2009 году вид разрешенного использования участка изменили с гостинично-административного на индивидуально-жилищное.

В декабре 2011 года участок, находившийся в государственной собственности, приватизировали — его владельцем стал Казбек Ахеджак. Затем право собственности перешло к внучке Луизе. Позже участку был присвоен охранный статус.

В 2021 году она обратилась в мэрию Краснодара за разрешением на реконструкцию объекта, но ей отказали. Тогда женщина решила подать в суд, потому что не смогла реконструировать комплекс из-за нового законодательства и понесла убытки.

Осенью 2022 года она решила взыскать 304 млн рублей с администрации Краснодара. Но Краснодарский краевой суд не удовлетворил иск Луизы Ахеджак. С октября 2023 года землей владеет Екатеринодарская и Кубанская епархия РПЦ, пишет «Ъ-Кубань». В январе 2024 года особняк снесли.