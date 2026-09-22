Краснодарский край накроет магнитная буря. Сколько она продлится?

22 сентября Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что ученые зарегистрировали вспышки на Солнце. Из-за них 24 сентября Землю накроет магнитная буря.

Утром она достигнет среднего уровня — G2, однако уже ко второй половине дня геомагнитная обстановка снова станет спокойной.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.



Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.