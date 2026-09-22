Краснодарский край накроет магнитная буря. Сколько она продлится?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

24 сентября на Земле ожидается магнитная буря

22 сентября Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что ученые зарегистрировали вспышки на Солнце. Из-за них 24 сентября Землю накроет магнитная буря. 

Утром она достигнет среднего уровня — G2, однако уже ко второй половине дня геомагнитная обстановка снова станет спокойной. 

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.

Река Кубань, городские кварталы и поля:

По данным астрономов, в дальнейшем в сентябре магнитные бури не ожидаются. Однако прогноз приблизительный, так как поведение Солнца может измениться в любой момент и его невозможно предугадать. Необходимо следить за информацией и прогнозами магнитных бурь, размещенными на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. 

Как писали Юга.ру, в конце сентября жители Кубани увидят в небе несколько астрособытий. 

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