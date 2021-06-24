Кто и зачем строил «замок» на Затоне в Краснодаре? Вот что известно

Портал Юга.ру собрал версии кубанских СМИ о том, кто и зачем хотел построить «замок» на Затоне в Краснодаре, и сам кое-что выяснил

Напомним, в 2009 году в парке 30-летия Победы начали строить культурно-развлекательный центр «Парковый». Площадь участка — около 7,7 тыс. кв. метров, здания — порядка 6,3 тыс. кв. метров. Позже работы запретили, а в 2014 году мэр Краснодара Владимир Евланов заявил, что власти будут изымать строение через суд, чтобы сделать там художественную галерею. В 2020 году глава города Евгений Первышов обратил внимание на недострой. В это же время появилась информация, что собственник продаёт сооружение за 495 млн рублей, но Первышов сказал, что за такие деньги его выкупать не будут. В начале июня 2021-го по решению суда мэрия выплатила 130 млн рублей владельцу «замка». Там собираются сделать детский образовательный центр.

При этом в администрации не уточняли, кому принадлежит «замок», а за время его существования появился ряд теорий. Портал Юга.ру собрал результаты расследований кубанских журналистов о возможных владельцах здания и о том, для каких целей его строили.

Владения Мурата Ахеджака? После расследований «Экологической Вахты по Северному Кавказу» о «распиле» территории парка, появилась версия, что несколько участков на Затоне принадлежат вице-губернатору Кубани Мурату Ахеджаку, а после смерти — его семье. В частности, активисты сообщали о недостроенной усадьбе, оформленной на отца Ахеджака. Также они выяснили, что в 2004 году на кадастровый учет между усадьбой и дворцом спорта «Олимп» были поставлены два земельных участка.

По информации портала «Блокнот Краснодар», участок под «замком»-недостроем также связан с Ахеджаком. Издание писало, что в 2007 году вице-губернатор перевел участок в частную собственность через фирму ООО «Инвест-Юг», оформленную на своего отца Казбека Ахеджака и дочь заместителя главы Краснодара Александра Колонтаевского.

Кто строил замок? Строительно-монтажные работы на объекте в 2009 году начала сочинская «Группа Компаний «CMC». Позднее у компании возникли проблемы и работы завершились. Так, в 2010 году компанию уличили в административных нарушениях. В частности, у девелопера не было свидетельства о допуске к проводимым видам работ, писал «КоммерсантЪ».

Замок строили для приемов шейхов? Впрочем, журналисты портала «Новые известия» опровергли причастность бывшего вице-губернатора к замку. По их версии, ООО «Росинтерагросервис» («РИАС»), которое занималось оптовой реализацией зерна с территории Краснодарского края, собиралось построить на участке «замок» для приемов покупателей. «Именно для «хлебных» нужд и строился тот «самый» замок на затоне. Он нужен был для встреч высоких гостей из-за границы, шейхов и прочих покупателей кубанского зерна. Здесь планировались конференц-залы, переговорные кабинеты высокого уровня комфорта и зоны для лакшери отдыха. Проект несколько раз изменяли, меняли дизайнеров, приглашали иностранных специалистов. На материалы средств не жалели», — пишет издание. Как отметили журналисты, в 2008-2009 годах от мэрии Краснодара к «РИАС» перешел ряд заводов: «Краснодарский хлебозавод №6», «Хлебозавод №3», «Каравай», «Краснодарский хлебокомбинат №1».

Разрешение на строительство «РИАС» получил в 2008 году, а за четыре года до этого земельный участок был поставлен на кадастровый учёт. При этом территория под «замком» принадлежала не парку, а муниципалитету. Соответственно, продать участок частной компании мог или департамент муниципальной собственности и городских земель или департамент архитектуры и градостроительства. После эмбарго на торговлю зерном в 2010 году компания «РИАС» потерпела крах, и оставила долг в 9 млрд рублей.

Кому мэрия Краснодара выплатила деньги за замок? Официальное подтверждение о том, что владельцем участка и здания было ООО «Росинтерагросервис», удалось получить порталу «Утренний Юг». В мэрии Краснодара сообщили изданию, что разрешение на строительство «РИАС» в 2009 году выдал городской департамент градостроительства и архитектуры.

В 2020 году владельцем участка и замка уже оказалась компания «Кубаньагроторг». Именно она обратилась в суд, чтобы разорвать договор аренды и передать земли муниципалитету. Суд обязал мэрию забрать участок и выплатить компенсацию.