Кто и зачем строил «замок» на Затоне в Краснодаре? Вот что известно
Портал Юга.ру собрал версии кубанских СМИ о том, кто и зачем хотел построить «замок» на Затоне в Краснодаре, и сам кое-что выяснил
Напомним, в 2009 году в парке 30-летия Победы начали строить культурно-развлекательный центр «Парковый». Площадь участка — около 7,7 тыс. кв. метров, здания — порядка 6,3 тыс. кв. метров. Позже работы запретили, а в 2014 году мэр Краснодара Владимир Евланов заявил, что власти будут изымать строение через суд, чтобы сделать там художественную галерею.
В 2020 году глава города Евгений Первышов обратил внимание на недострой. В это же время появилась информация, что собственник продаёт сооружение за 495 млн рублей, но Первышов сказал, что за такие деньги его выкупать не будут. В начале июня 2021-го по решению суда мэрия выплатила 130 млн рублей владельцу «замка». Там собираются сделать детский образовательный центр.
При этом в администрации не уточняли, кому принадлежит «замок», а за время его существования появился ряд теорий. Портал Юга.ру собрал результаты расследований кубанских журналистов о возможных владельцах здания и о том, для каких целей его строили.
Владения Мурата Ахеджака?
После расследований «Экологической Вахты по Северному Кавказу» о «распиле» территории парка, появилась версия, что несколько участков на Затоне принадлежат вице-губернатору Кубани Мурату Ахеджаку, а после смерти — его семье.
В частности, активисты сообщали о недостроенной усадьбе, оформленной на отца Ахеджака. Также они выяснили, что в 2004 году на кадастровый учет между усадьбой и дворцом спорта «Олимп» были поставлены два земельных участка.
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По информации портала «Блокнот Краснодар», участок под «замком»-недостроем также связан с Ахеджаком. Издание писало, что в 2007 году вице-губернатор перевел участок в частную собственность через фирму ООО «Инвест-Юг», оформленную на своего отца Казбека Ахеджака и дочь заместителя главы Краснодара Александра Колонтаевского.
Кто строил замок?
Строительно-монтажные работы на объекте в 2009 году начала сочинская «Группа Компаний «CMC». Позднее у компании возникли проблемы и работы завершились. Так, в 2010 году компанию уличили в административных нарушениях. В частности, у девелопера не было свидетельства о допуске к проводимым видам работ, писал «КоммерсантЪ».
Замок строили для приемов шейхов?
Впрочем, журналисты портала «Новые известия» опровергли причастность бывшего вице-губернатора к замку. По их версии, ООО «Росинтерагросервис» («РИАС»), которое занималось оптовой реализацией зерна с территории Краснодарского края, собиралось построить на участке «замок» для приемов покупателей.
«Именно для «хлебных» нужд и строился тот «самый» замок на затоне. Он нужен был для встреч высоких гостей из-за границы, шейхов и прочих покупателей кубанского зерна. Здесь планировались конференц-залы, переговорные кабинеты высокого уровня комфорта и зоны для лакшери отдыха. Проект несколько раз изменяли, меняли дизайнеров, приглашали иностранных специалистов. На материалы средств не жалели», — пишет издание.
Как отметили журналисты, в 2008-2009 годах от мэрии Краснодара к «РИАС» перешел ряд заводов: «Краснодарский хлебозавод №6», «Хлебозавод №3», «Каравай», «Краснодарский хлебокомбинат №1».
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Разрешение на строительство «РИАС» получил в 2008 году, а за четыре года до этого земельный участок был поставлен на кадастровый учёт. При этом территория под «замком» принадлежала не парку, а муниципалитету. Соответственно, продать участок частной компании мог или департамент муниципальной собственности и городских земель или департамент архитектуры и градостроительства.
После эмбарго на торговлю зерном в 2010 году компания «РИАС» потерпела крах, и оставила долг в 9 млрд рублей.
Кому мэрия Краснодара выплатила деньги за замок?
Официальное подтверждение о том, что владельцем участка и здания было ООО «Росинтерагросервис», удалось получить порталу «Утренний Юг». В мэрии Краснодара сообщили изданию, что разрешение на строительство «РИАС» в 2009 году выдал городской департамент градостроительства и архитектуры.
В 2020 году владельцем участка и замка уже оказалась компания «Кубаньагроторг». Именно она обратилась в суд, чтобы разорвать договор аренды и передать земли муниципалитету. Суд обязал мэрию забрать участок и выплатить компенсацию.
Кто такой Тарас Пришва?
Каким образом собственником стал «Кубаньагроторг», в мэрии не уточнили. Однако известно, что директором компании является Тарас Пришва. Именно этот предприниматель в 2020 году разместил объявление о продаже объекта за 495 млн рублей, писал «КоммерсантЪ». Ранее он был директором ООО ТД «Каравай Кубани».
По данным сервиса «Контур.Фокус», на ИП Тарас Пришва зарегистрирован торговый знак «Каравай Кубани». Сейчас Пришва является директором «Кубаньагроторг» (вид деятельности — торговля оптовая мукой и макаронными изделиями).
В 2015 году у этой компании было 100% доли в ООО «РИАС ЭКСПО» (предприятие занималось транспортной обработкой грузов и хранением, ликвидировано). Также Пришва имел отношение к еще двум ликвидированным ООО: Агентство Безопасности «РИАС» и «РИАС ГРУПП».
Отметим, что в 2016 году на YouTube появилось видео с проектом здания. Автор писал, что ищет инвестора для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию, и у него есть поддержка краевого руководства. Для связи он оставил электронную почту, которая схожа по звучанию с фамилией Тараса Пришвы: prishva-pocht@mail.ru.