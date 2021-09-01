Что скрывает недостроенный «замок» на Затоне? Много фотографий изнутри самой загадочной краснодарской заброшки

В 2009 году в парке 30-летия Победы начали строить культурно-развлекательный центр. Здесь должны были быть казино, рестораны и много чего еще. В 2014 году работы запретили, и с тех пор хорошо видное с реки и набережной здание одиноко стоит, вызывая неподдельный интерес как жителей города, так и властей. Самую загадочную краснодарскую заброшку в народе прозвали «замком». В 2014 году его якобы планировал выкупить «Тандер», а поисками информации о владельце и целях строительства здания занимались сразу несколько местных СМИ. Весной 2021 года «замок» даже стал одной из локаций, точнее, даже участником фестиваля немецкой культуры. В начале лета стало известно, что мэрия выплатила компенсацию владельцу и планирует открыть в нем детский центр. А пока до этого еще далеко, журналисты Юга.ру побывали на экскурсии по «замку»-недострою, узнали, как он выглядит изнутри, и делятся своими впечатлениями.

И сразу же первое открытие — кто-то наверняка знал это и раньше, но даже для некоторых журналистов стал новостью тот факт, что «замок» — это не одно здание, а два, целый замковый комплекс! Вблизи постройки выглядят не столь сказочными, зато еще более монументальными. Таким его делает материал — ничем не обработанные бетонные плиты и блоки. Оба здания кажутся голыми, суровыми и холодными (впрочем, это впечатление позже будет разбавлено одним из ракурсов). По словам представителей городской администрации, окружающие «замок» зеленые насаждения хотят сохранить, насколько это будет возможно. Это логично, поскольку летом без деревьев здесь было бы просто невозможно находиться.

Фотографии зданий снаружи, виды из окон на парк и многоэтажки хороши не только своей неизбитостью, но и неуловимой чистотой кадра. Что же это, как назвать этот прозрачный воздух и голубое небо? Неужели это всего лишь отсутствие проводов... О да. К «замку» не подключены электросети. Света нет даже в каморке охранника (выражаем глубокое сочувствие и не понимаем, как можно выжить на этой работе без телевизора и чайника).

Между тем в некоторых помещениях можно увидеть короба для щитков и даже розетки. Еще можно увидеть краску на стенах — ее происхождение осталось тайной. Высота основного здания — восемь этажей. Во время экскурсии журналистам Юга.ру показали только три, доступ к остальным закрыт колючей проволокой.

Внизу находится большое подвальное помещение с потолками высотой около 6 метров. Там якобы хотели сделать кинотеатр, но вообще-то по всему подвалу стоят колонны, мы так и не нашли место, где можно было бы разместить экран.

Здание огорожено забором и находится под охраной. Однако надписи на стенах (знаменитый «ЕДОДОЙ» тут, кстати, не обнаружен, считаем это большим упущением автора или авторов) и мусор говорят о том, что кому-то все-таки удается пробраться на территорию и внутрь. Но выше второго этажа сделать это уже значительно сложнее.

Необычная форма стен, восьмиугольные окна, арки и колонны — здание хорошо уже тем, что не похоже ни на какое другое. Это вам (и нам) не стандартизированные «бетонные коробки». Фотосессии, ролевые игры и театральные представления здесь вполне можно было бы проводить уже сейчас. Кстати, удивительно, но строители такого крупного объекта в центре города не предусмотрели парковку. Что? Да! Зато запланировали лифт — шахты заложены.

Можно говорить что угодно об архитектурном стиле здания или его отсутствии, но что здесь точно есть, так это свет, воздух и пространство. И конечно же, следы присутствия человека: бутылки из-под различных напитков, пластиковые стаканы в пакете, мертвый голубь, салфетки, строительный мусор и мешки с цементом.

А второе здание оказалось похоже на русскую печку из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Помните, когда герой попросил накормить его пирожками, но был вынужден сам колоть дрова и месить тесто? В итоге бедная печка чуть не взорвалась. Ее бетонная инкарнация живет явно спокойнее и скучнее. Как нам сказали, в нем изначально должно было находиться обслуживающее «замок» оборудование.

Городская администрация заказала экспертизу, чтобы проверить техническое состояние здания, в том числе качество бетона, из которого сделан каркас. Если заключение будет положительным, то начнется разработка проектно-сметной документации по достройке объекта. Здесь хотят сделать многопрофильный центр дополнительного детского образования. Пока что нам не озвучили даже примерную стоимость проекта.