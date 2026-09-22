В центре Краснодара десятки домов на неделю остались без горячей воды

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре до 27 сентября приостановили подачу горячей воды из-за ремонта сетей

21 сентября в «Краснодартеплоэнерго» сообщили, что в Краснодаре приостановили подачу теплоносителя от ТЭЦ и остановили работу четырех центральных тепловых пунктов. Причиной стала замена запорной арматуры на сетях масложиркомбината (МЖК).

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В связи с этим временно отключили горячую воду у абонентов, проживающих по адресам:

  • 1-й проезд Короленко, 3, 4;
  • 2-й проезд Короленко, 1, 2;
  • 9 Мая, 42а, 42б, 46а;
  • Володарского, 1, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 8, 8 корпус 1, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д;
  • Дмитриевская Дамба, 10;
  • Железнодорожная, 12/1, 20, 22, 23, 23/1, 26, 26а, 31, 35, 37;
  • Карасунская, 155, 184;
  • Карасунская набережная, 32;
  • Короленко, 2, 2/1, 3, 3б, 4, 6, 8;
  • Радио, 1/6, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
  • Суворова, 74, 74/1, 80а;
  • Тихорецкая, 1, 5, 5/2, 7, 7в, 9;
  • Шмидта, 1, 3, 5, 7, 9;
  • Щорса, 1, 3а, 3б, 5, 7, 7/4, 7/5, 9, 12.

При этом дома и объекты, подключенные к ЦТП на улице Железнодорожной, 49, временно переключат на котельную по улице Суворова, 151. Горячую воду там отключать не будут.

Завершить ремонтные работы специалисты планируют до 27 сентября. 

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