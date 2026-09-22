В центре Краснодара десятки домов на неделю остались без горячей воды
В Краснодаре до 27 сентября приостановили подачу горячей воды из-за ремонта сетей
21 сентября в «Краснодартеплоэнерго» сообщили, что в Краснодаре приостановили подачу теплоносителя от ТЭЦ и остановили работу четырех центральных тепловых пунктов. Причиной стала замена запорной арматуры на сетях масложиркомбината (МЖК).
Больше 100 тыс. рублей за канализацию:
В связи с этим временно отключили горячую воду у абонентов, проживающих по адресам:
- 1-й проезд Короленко, 3, 4;
- 2-й проезд Короленко, 1, 2;
- 9 Мая, 42а, 42б, 46а;
- Володарского, 1, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 8, 8 корпус 1, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д;
- Дмитриевская Дамба, 10;
- Железнодорожная, 12/1, 20, 22, 23, 23/1, 26, 26а, 31, 35, 37;
- Карасунская, 155, 184;
- Карасунская набережная, 32;
- Короленко, 2, 2/1, 3, 3б, 4, 6, 8;
- Радио, 1/6, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- Суворова, 74, 74/1, 80а;
- Тихорецкая, 1, 5, 5/2, 7, 7в, 9;
- Шмидта, 1, 3, 5, 7, 9;
- Щорса, 1, 3а, 3б, 5, 7, 7/4, 7/5, 9, 12.
При этом дома и объекты, подключенные к ЦТП на улице Железнодорожной, 49, временно переключат на котельную по улице Суворова, 151. Горячую воду там отключать не будут.
Завершить ремонтные работы специалисты планируют до 27 сентября.
Как писали Юга.ру, на Кубани мошенники придумали новую схему с проверкой счетов за электроэнергию.