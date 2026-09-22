В центре Краснодара десятки домов на неделю остались без горячей воды

21 сентября в «Краснодартеплоэнерго» сообщили , что в Краснодаре приостановили подачу теплоносителя от ТЭЦ и остановили работу четырех центральных тепловых пунктов. Причиной стала замена запорной арматуры на сетях масложиркомбината (МЖК).

В связи с этим временно отключили горячую воду у абонентов, проживающих по адресам:

1-й проезд Короленко, 3, 4;

2-й проезд Короленко, 1, 2;

9 Мая, 42а, 42б, 46а;

Володарского, 1, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 8, 8 корпус 1, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д;

Дмитриевская Дамба, 10;

Железнодорожная, 12/1, 20, 22, 23, 23/1, 26, 26а, 31, 35, 37;

Карасунская, 155, 184;

Карасунская набережная, 32;

Короленко, 2, 2/1, 3, 3б, 4, 6, 8;

Радио, 1/6, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

Суворова, 74, 74/1, 80а;

Тихорецкая, 1, 5, 5/2, 7, 7в, 9;

Шмидта, 1, 3, 5, 7, 9;

Щорса, 1, 3а, 3б, 5, 7, 7/4, 7/5, 9, 12.

При этом дома и объекты, подключенные к ЦТП на улице Железнодорожной, 49, временно переключат на котельную по улице Суворова, 151. Горячую воду там отключать не будут.

Завершить ремонтные работы специалисты планируют до 27 сентября.