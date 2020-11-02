Мэр Краснодара задумался, что можно сделать с недостроенным «Диснейлендом для взрослых» на Затоне

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 2 ноября вспомнил про недостроенный парк развлечений в парке 30-летия Победы

Недостроенное многоэтажное здание, в котором планировали сделать «Диснейленд для взрослых», находится на входе в парк 30-летия Победы возле реки Кубань. Объект замкового типа начали строить примерно в 2009 году, но позже работы запретили, рассказывал экс-мэр Краснодара Владимир Евланов. В 2014 году он заявил, что власти  начали решать судьбу здания: его хотели изъять через суд и организовать там художественную галерею. Однако с того момента ничего не изменилось.

В марте 2020 года во время интервью об этом здании спрашивали у главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Она ответила, что спасет нас только взрыв.

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На главной городской планерке в администрации города 2 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов вспомнил о «бетонной громадине» и заявил, что необходимо заняться этим вопросом. По его словам, у мэрии никогда не хватит денег, чтобы снести здание. Поэтому нужно оценить его и попробовать выкупить.

«Эта бетонная громадина, которая воздвигнута. Понятно, никогда мы ее не снесем: денег это будет гораздо больше стоить, чем если реализовывать. Находится в частной собственности этот объект. В любом случае, надо присматриваться, заниматься. Понятно, денег никогда не будет хватать, но давайте посчитаем хотя бы, сделаем приценку», — рассказал глава Краснодара.

Мэр добавил, что у здания очень большая площадь и в нем можно было бы сделать детский кванториум. Он отметил, что это займет не один год, однако нужно уже сейчас начинать думать и просчитывать в этом направлении.

«Безобразная конструкция, она нависает над всем парком и конечно же очень много вопросов справедливых со стороны жителей, что же будет в конце. Поэтому я считаю, нам нужно двигаться по пути создания какого-нибудь детского муниципального или краевого центра. Чтобы двигаться, надо наверное проводить уже работу по приценке и возможности его приобретения в казну, а там дальше будем думать каждый год и что-то делать», — резюмировал Первышов.

Напомним, в 2002 году заморозили строительство бассейна около школы № 89 в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Власти города и края несколько раз обследовали здание и планировали достроить его и использовать как детское учреждение. Однако в 2020 году мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что недострой не подлежит эксплуатации и его нужно снести.

Евгений Первышов Краснодар Парки

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