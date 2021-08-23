Власти Краснодара выделят на обследование «замка» на Затоне 5 млн рублей

23 августа в администрации Краснодара рассказали, как продвигаются работы по проекту недостроя в парке 30-летия Победы

Напомним, в 2009 году в парке 30-летия Победы начали строить культурно-развлекательный центр «Парковый». Площадь участка — около 7,7 тыс. кв. метров, здания — порядка 6,3 тыс. кв. метров. Позже работы запретили, а в 2014 году мэр Краснодара Владимир Евланов заявил , что власти через суд заберут здание, чтобы сделать там художественную галерею. Однако этого не произошло.

В 2020 году глава города Евгений Первышов обратил внимание на недострой. В начале июня 2021-го по решению суда мэрия выплатила 130 млн рублей владельцу «замка». По последним планам там собираются сделать бесплатный детский образовательный центр.

23 августа на городской планерке подняли вопрос «замка» на Затоне. Директор департамента строительства Артем Аганов сообщил о проделанной работе. Он рассказал, что формирование земельного участка займет около двух месяцев, после чего передадут в бессрочное пользование департаменту строительства. Сейчас готов проект техзадания на обследование здания и инженерные изыскания — они будут включать в себя геодезические, экологические, геологические и другие. Предварительная стоимость обследования составляет около 5 млн рублей.

Также в архивах нашли проектную документацию, что позволило специалистам создать 3D модель объекта и сравнить соответствие площадей с планом проекта.