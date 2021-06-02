«Это будет мегапроект». Мэр Краснодара рассказал, что появится в «замке»-недострое на Затоне

Власти Краснодара 2 июня рассказали, что оформляют в собственность муниципалитета «замок» на Затоне, чтобы открыть там детский образовательный центр

2 ноября 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на недострой. По его словам, у мэрии не хватит денег на снос объекта, поэтому его следует выкупить и сделать там детский кванториум. Тогда же на сайте Avito появилось объявление о продаже здания за 495 млн рублей. Первышов прокомментировал публикацию, заявив, что за такие деньги недострой выкупать не будут .

Напомним, культурно-развлекательный центр расположен в парке 30-летия Победы, 146, стр. 9. Площадь земельного участка — около 7,7 тыс. кв. метров, здания — порядка 6,3 тыс. кв. метров. Его начали строить в 2009 году. Позже работы запретили. В 2014 году мэр Краснодара Владимир Евланов заявил , что власти собираются изъять здание у собственника через суд и организовать внутри художественную галерею. Однако этого не произошло.

На заседании в краевой администрации глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодару и краю не хватает большого многофункционального детского центра в парковой зоне. Мэр Краснодара Евгений Первышов напомнил, что такой центр хотят сделать на месте замка-недостроя.

По его словам, сейчас здание оформляют в собственность муниципалитета, после чего там проведут экспертизу, чтобы проверить его техническое состояние. Далее начнется разработка проектно-сметной документации по достройке объекта. Также в планах мэрии обновление всего парка.

«Из «замка» планируем сделать большой муниципальный центр дополнительного детского образования. Бесплатно здесь смогут заниматься дети с самыми разными увлечениями. В этом центре предусмотрим и помещения для занятий детей с особенностями развития [...] Вместе с реконструкцией целого парка это будет мегапроект не только для детей, но и всех краснодарцев», — написал 2 июня Первышов в своем телеграм-канале.

По задумке властей, в центре будет технопарк, научные классы, лаборатории, интерактивный музей, кружки и секции для детей.