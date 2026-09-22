Ночные гонки на мопедах и мат. В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона пожаловались на шумную компанию

Краснодарский край

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  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

Полиция будет патрулировать Сормовский бульвар в Краснодаре из-за шумных компаний

21 сентября телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал жалобу жителей Комсомольского микрорайона. Горожане выразили недовольство шумной компанией, которая по ночам собирается на бульваре рядом с жилыми домами.

По их словам, ежедневно с 19:00 до 05:00 на Сормовском бульваре собирается группа людей. Они передвигаются на мопедах, включают громкую музыку, используют нецензурную лексику и ведут себя агрессивно.

Житель Армавира выстрелил в кота из окна многоэтажки:

«Мат, пьянки, побоища — мы вынуждены быть заложниками ситуации. Открыть окна невозможно ни днем ни ночью: крики и громкие звуки заполняют наши дома, не оставляя нам шанса на покой. По аллее мчатся машины и мотоциклы, нарушая все правила и законы», — заявили горожане.

После появления публикации сотрудники полиции организовали доследственную проверку. Агрессивно настроенным молодым людям может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство — вплоть до 15 суток ареста.

Кроме того, полицейские будут патрулировать зеленые зоны, аллеи, скверы и другие общественные места в Комсомольском микрорайоне.

Как писали Юга.ру, краснодарка обнаружила в съемной квартире часы со скрытой камерой и микрофоном и не может добиться расследования.

Краснодар Полиция Происшествия

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