В Краснодаре на улице Красной открылся обновленный цифровой офис Альфа-Банка

Реклама АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 ERID: j1SVHyf65EC2YFnJA
Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в Краснодаре на улице Красной, 124 б

Отделение работает в будни с 9:00 до 20:00 и в выходные с 9:00 до 17:00. Здесь можно оформить бесплатную Альфа-Карту, кредитку без процентов на год с бесплатным обслуживанием, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка. 

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-офисах Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и дпже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами. 

Кофе, библиотека и умные камеры:

«В Краснодарском крае открыто уже более 30 офисов, и нас не пугает это цифра, она говорит о том, что мы не останавливаемся на месте и открываем цифровые офисы почти в каждом городе края. Я уверен, что жители города оценят продукты банка и высокий сервис банковского обслуживания», — отметил управляющий Альфа-Банка по Краснодарскому краю Кирилл Шаталов.

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Ранее фиджитал-офисы Альфа-Банка открылись в Белореченске, Новокубанске, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Кропоткине, Курганинске, Крымске, Абинске, Лабинске, Гулькевичах, Апшеронске, Геленджике и станице Динской.

Реклама АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 года

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