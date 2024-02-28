В горах Сочи расцвели цикламены
На курорте «Роза Хутор» можно увидеть краснокнижные первоцветы
Яркие розово-фиолетовые цветы украсили лесные поляны на нижней отметке «Роза Хутор» — 540 метров над уровнем моря. Цикламены, поясняют на курорте, растения очень древние и были известны еще в Древней Элладе. Отсюда и пошло их научное название: по-гречески «циклюс» означает «круг» — именно такая форма у клубней первоцвета. Бутоны повернуты причудливым образом, а лепестки устремлены к небу и напоминают бабочек. Всего в мире встречается более 50 видов цикламенов, но на территории Сочи произрастает только один.
«Редкий цветок находится под защитой государства, он внесен в Красную книгу России. Рвать цикламены строго запрещено, нарушителям грозит штраф. В отличие от нарциссов и тюльпанов это растение размножается не луковицами, а только крошечными черными семенами. Каждый сорванный цветок — тысячи новых, которые не появятся в будущем. Чтобы редкие растения оставались в сохранности, на курорте установили специальные аншлаги, которые призывают не трогать и не вытаптывать их», — рассказал руководитель экологической службы «Роза Хутор» Денис Рыльцев.
Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения:
Конец февраля — традиционное время начала цветения цикламенов в горах Сочи. Морозов эти первоцветы не боятся. Яркими цветами они будут радовать до середины марта. Как только в горах сойдет снег, на «Роза Хутор» можно будет увидеть еще один краснокнижный первоцвет — подснежник Воронова. В апреле начнется цветение пионов, а в мае — орхидей. Всего в Кавказском Причерноморье встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Каждый пятый вид — эндемик (не растет больше нигде в мире).
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