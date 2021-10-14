Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор». Мы нашли 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым

Новый учебный год, дожди и ожидание отопительного сезона — у осени свои недостатки. Если после всего пережитого хочется приложить к нервной системе подорожник, напоминаем вам два волшебных слова: осенние каникулы! Министерство образования дарит школьникам восемь дней отдыха, а Юга.ру дарят их родителям гид по детским развлечениям на курорте «Роза Хутор». Промчаться на виражах мимо облаков, погладить милейших козочек и продегустировать фермерские продукты — не только отличный план на каникулы, но и настоящая антистресс-терапия. Все подробности в нашем материале. Качели над облаками и подвесной мост Только небо, только ветер, только радость впереди — взлетаем выше гор! Для самых смелых на последней очереди канатной дороги построили головокружительные во всех смыслах аттракционы — высокогорные качели и два круглогодичных подвесных моста. Во всех вариантах активностей безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение.

Кому подходит: качели — детям от 4 лет и взрослым до 120 кг; мост — детям от 15 лет.

Где находится: Роза Пик 2320 метров (на последней станции канатной дороги).

Как добраться: на канатных дорогах «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». «Хаски Хутор» и Оленья ферма Мы же обещали антистресс! В «Хаски Хутор» можно взять обзорную экскурсию и познакомиться поближе с сибирскими хаски и аляскинскими маламутами. Это очень контактные животные — порция умиления гарантирована. А на Оленьей ферме вас ждут малыши-телята, взрослые северные олени и кролики — ребенок может понаблюдать за ними и даже покормить.

Кому подходит: всем, кто хочет пообщаться с животными.

Где находится: «Хаски Хутор», Озеро Верхнее, 1050 метров.

Как добраться: ежедневно каждый ровный час с 10:00 до 16:00 курсирует трансфер из Горной Олимпийской деревни 1100 метров. Остановка возле здания «Роза Приют». Трансфер включен в стоимость посещения.

Родельбан Родельбан — горные сани, скользящие вниз по рельсовому треку. На фоне открыточных пейзажей они летят по трассе со скоростью до 40 км/ч — на виражах чувствуешь себя то ли супергероем, то ли чемпионом по бобслею. Без паники — сани двухместные, так что прокатиться можно вместе с ребенком. В ваших руках будет рычаг торможения, но для остроты ощущений рекомендуем промчаться по треку на полной скорости. Если захочется еще, то идти обратно пешком не придется — сани оборудованы автоматическим подъемом на точку старта. Недавно у аттракциона появилась атмосферная иллюминация, так что прокатиться можно вплоть до позднего вечера.

Кому подходит: детям от 5 лет ростом от 135 см. Дети от 5 до 17 лет допускаются на трек только вместе с совершеннолетними, вес двоих пассажиров не должен превышать 150 кг.

Где находится: в Горной Олимпийской деревне 1100 метров, за рестораном «Берлога» (около подъемника «Ювента»).

Как добраться: на канатной дороге «Олимпия» или на машине.

Переправа «Полет орла» Веревочный троллей длиной 240 метров. На нем можно пролететь над бурлящей горной рекой Мзымтой и увидеть Роза Долину с высоты птичьего полета.

Кому подходит: взрослым и детям от 40 кг (максимальное ограничение по весу зависит от погодных условий).

Где находится: Роза Долина 560 метров, начало маршрута «Тропа Здоровья».

Как добраться: дойти пешком по набережной или доехать на любом транспорте. Этнохутор «Шишин двор» Аутентичное и уютное место у подножия Кавказских гор. Здесь можно познакомиться с бытом традиционной горной деревни, пообщаться с животными и устроить чаепитие с местными продуктами. Домашние животные на хуторе чудо как хороши: в хозяйстве, кроме козочек, вислобрюхих свиней и кур, появились пони, овечки и теленок яка. Тут же можно попробовать молодой козий сыр и мед из разнотравья. Дети могут покормить животных, прокатиться на пони и послушать о том, как люди жили здесь раньше.

Кому подходит: всем, кто любит животных и прогулки.

Где находится: Озеро Верхнее 1050 метров, в конце тропы «Озерный траверс».

Как добраться: специальным трансфером из Горной Олимпийской деревни по предварительной записи в любое время. Музей Археологии И не просто музей, а с дополненной реальностью — претендент на победу в битве за внимание ребенка. Потому что изучать старинные экспонаты, найденные во время олимпийского строительства, здесь можно и даже нужно с помощью планшета. Не забыли здесь и о самых маленьких — для них приготовили игровую песочницу, разумеется, тоже археологическую!

Кому подходит: любителям современных технологий и истории.

Где находится: Роза Долина 560 метров, площадь Роза, 1.

Как добраться: доехать на любом транспорте или дойти пешком. Интерактивный этнопарк «Моя Россия» Прогуляться через всю Россию здесь можно всего за пару часов: на территории парка установлено 11 тематических павильонов, иллюстрирующих регионы нашей страны в миниатюре. Здесь можно посмотреть на деревянные сибирские срубы, увидеть Казанский кремль в миниатюре или отведать пельмени из оленины в кафе национальной кухни. Дети могут поучаствовать в мастер-классах и интерактивах — попробовать расписать матрешку или перевоплотиться в былинного супергероя и научиться стрелять из лука.

Кому подходит: всем, кто любит историю.

Где находится: Роза Долина 560 метров, набережная Лаванда, 9.

Как добраться: дойти пешком по набережной или доехать на любом транспорте. Арт-студия «Цветные горы» Здесь вместе с ребенком можно нарисовать картину маслом, акрилом или акварелью, сделать памятные открытки или раскрасить футболку. На мастер-классы необходимо записываться заранее (минимум за два часа до занятия).