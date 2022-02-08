Облачные водопады и горные призраки. Как работают метеорологи в горах Сочи

Если посмотреть на горы Сочи, можно заметить «прочесы» посреди леса — это следы сошедших лавин. Они образуются под влиянием осадков, ветра и температуры, поэтому наблюдать за погодой — важнейшая часть жизни горнолыжного курорта. В противолавинной службе «Роза Хутор» в зимний сезон за это отвечают четыре метеоролога и два синоптика. Об их незаурядных буднях, капризах погоды в самом влажном месте России и горных «спецэффектах» Юга.ру поговорили с синоптиком курорта «Роза Хутор» Адрианом Коротеевым.

Высоко-высоко в горах Рабочее место метеоролога и площадка для снегомерных наблюдений находятся на Роза Пик. На высоте 2320 метров над уровнем моря дежурный метеоролог наблюдает за облачностью, дальностью видимости, атмосферными явлениями и проводит снегомерные наблюдения. Результаты он записывает в своеобразный метеодневник — книжку «КМ-1». Самый дальний ориентир здесь — гора Фишт (до нее по прямой 50 тыс. метров), но иногда видимость падает до десятков метров.

Горы Сочи © Фото Михаила Мордасова

© Фото Михаила Мордасова

© Фото Михаила Мордасова

Для прогноза лавинной опасности два раза в день — в 6:00 и 15:00 — дежурный метеоролог составляет гидрометеорологический бюллетень.

Журнал снегопадов и журнал прироста снежного покрова — так называется горная отчетность, куда дежурный записывает снежные показатели. Каждый день он определяет: высоту снежного покрова по стационарной снегомерной рейке, плотность его верхних 6 см, температуру на поверхности и на глубине 10 и 20 см, виды выпадающих снежных кристаллов, глубину следа ботинка наблюдателя.

Во время снегопада за приростом снега следят с помощью штормовой рейки — показания снимают каждые три часа или даже каждый час. По данным с автоматических метеостанций дежурный составляет графики и обобщающие таблицы суточного хода различных метеовеличин, строит розы ветров.

© Фото из личного архива Адриана Коротеева

Постоянно наблюдая за снежным покровом, метеоролог может выявить его опасные состояния, например поверхностный иней. Он образуется холодными ясными безветренными ночами, когда снежный покров становится холоднее воздуха. Часто он появляется рядом с незамерзающими горными ручьями и озерами, где воздух насыщен влагой.

В зависимости от разных сочетаний температуры и влажности, кристаллы бывают игольчатыми, перьеобразными, клиновидными. Опасность поверхностного инея в том, что, будучи погребенным под свежим снегом, он становится идеальной поверхностью скольжения для возможных лавин.

Поверхностный иней © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Поверхностный иней © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Поверхностный иней © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Поверхностный иней © Фото из личного архива Адриана Коротеева

А был ли призрак? Работая в горах, можно увидеть немало интересного или даже пугающего. Например, наблюдая ночью за веб-камерами, можно застать «горного призрака».

Брокенский призрак в окружении глории © Фото Uwelino, commons.wikipedia.ru

Брокенский призрак — огромный темный силуэт, окруженный сиянием или цветовыми кольцами, напоминающими радугу.

Такие «спецэффекты» в горах могут по меньшей мере удивить или впечатлить зрителя. На самом деле это всего лишь оптическая иллюзия: свет позади наблюдателя проецирует его собственную тень на поверхность облаков или тумана. Сияние вокруг — глория — результат преломления света, проникающего сквозь капли воды.

Призрак может изрядно напугать, шевелясь и видоизменяясь из-за движения клубов облачности или тумана. Его можно увидеть там, где облака находятся на уровне наблюдателя, — в горах, с борта самолета или в туманную погоду при освещении объектов искусственными источниками света. Наш герой наблюдал брокенских призраков и ночью — тень от опоры канатной дороги, освещенной прожектором, и днем — тень от гондолы канатки «Кавказский экспресс».

Чем синоптик отличается от метеоролога?

— Метеорология изучает «небесные явления» в целом — все физические процессы в атмосфере и их взаимосвязь. Синоптическая метеорология (синоптика) — это часть метеорологии, целая отдельная наука, изучающая закономерности развития атмосферных процессов для предсказания погоды. Для анализа погоды в глобальном масштабе с помощью специальных символов на карты наносятся измеренные на метеостанциях величины и отмеченные погодные явления (осадки, гололед, метели, грозы). Задача синоптика — проанализировать эти карты и с помощью численных моделей разработать прогноз.

Адриан Коротеев © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Как проходит рабочий день синоптика?

— Мой рабочий день начинается около восьми утра, чуть позже, чем у метеорологов, — в 6:00 они уже готовят первый гидрометеорологический бюллетень.

Прежде всего мы анализируем погоду за прошедшие сутки, чтобы понять, насколько оправдался наш прогноз. Затем нужно обязательно изучить метеобюллетень, собрать данные за прошедшие сутки с автоматических метеостанций (на курорте их семь) и обработать карты погоды — выявить синоптические объекты, такие как циклоны, антициклоны, атмосферные фронты. Когда вся информация собрана, а это уже около 12:00, можно приступать к разработке самого прогноза. Мы составляем его на 24 и 48 часов и раз в неделю на семь дней. Прогноз на предстоящие сутки обычно бывает готов к 15:00. В это время на курорте уже планируют будущий рабочий день, и прогноз нужен, чтобы знать, какие зоны и трассы курорта будут открыты.

Заповедный лес в облаках © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Как вы пришли в профессию?

— Я увлекаюсь метеорологией с раннего детства. Буквально, когда впервые осознанно посмотрел на небо, сразу загорелся идеей исследовать атмосферу. Еще в начальной школе я проводил регулярные метеорологические наблюдения в Москве (я родом из столицы) и вел дневник погоды.

В 2001 году, когда мне было 13 лет, я написал письмо директору Гидрометцентра России Роману Вильфанду (сейчас он в должности научного руководителя). К моему удивлению, я получил от него ответ и приглашение на экскурсию. Он показал мне все отделы Гидрометцентра и легендарный суперкомпьютер Cray. Меня это очень впечатлило, и я окончательно укрепился в желании стать метеорологом. Я окончил Гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге, поступил в магистратуру географического факультета МГУ. Но интереснее теоретических исследований для меня оказалась практика. Поэтому я с удовольствием принял предложение заняться оперативной работой и стать сначала техником-метеорологом, а затем и синоптиком курорта «Роза Хутор».

Сложно ли предсказать погоду в горах Сочи? — Прогноз погоды не может всегда сбываться на 100%, особенно в горах, — это надо понимать и принимать. Оправдываемость наших прогнозов на первые сутки — в среднем 93–97%, вторые — 90–95%, на неделю — 80–85%. В плане прогнозирования местность довольно трудная. Прежде всего, горы являются естественным препятствием движению воздушных течений, циклонов, атмосферных фронтов — границ раздела между теплыми и холодными воздушными массами.

© Фото Михаила Мордасова

Например, подходя к горам, холодный атмосферный фронт начинает замедляться и огибать хребет — формируется орографическая окклюзия (лат. «смыкание»). Холодный воздух вытесняет теплый наверх. Этим обусловлено очень большое количество осадков в наших горах. Гора Ачишхо — самое влажное место не только в России, но и на территории бывшего СССР.

© Фото Михаила Мордасова

К тому же в горах своеобразная система ветров, которую приходится изучать. Ветер может дуть под разными углами к хребту, и это вызывает совершенно разные его скорости и направления ниже, на подветренном склоне. Это очень важно в прогнозировании лавинной опасности. Именно ветер влияет на перераспределение выпавшего на склоны снега, вызывает образование снежных «досок» и «карнизов» — возможных причин будущих лавин.

У нас бывают периоды стабильной погоды, когда, например, в нашем районе длительное время находится антициклон — атмосферный вихрь с повышенным давлением воздуха в центре и ветрами, направленными от центра к краям. Для него характерна ясная, сухая и безветренная погода, летом — жара, зимой — холода. Тогда погода хорошо просматривается чуть ли не на семь дней вперед.

Радуга и вымеобразные облака после грозы © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Радуга © Фото из личного архива Адриана Коротеева

А бывает по-другому — над нами находится планетарная высотная фронтальная зона, малоподвижный атмосферный фронт, который «волнит» (то более холодная воздушная масса продвигается в сторону более теплой, то наоборот). В такой ситуации прогноз интенсивности осадков, температур и закрытия склонов становится очень сложным, с высокой степенью неопределенности даже на ближайшие 12 часов. В основном интенсивные, даже взрывные погодные процессы происходят на курорте летом. Они связаны с мощной конвекцией — вертикальными движениями воздуха.

Часто на побережье можно наблюдать громады кучевых и кучево-дождевых облаков над Кавказским хребтом. Горы вызывают очень мощную орографическую конвекцию: когда на побережье Сочи светит солнце, в горах за счет интенсивного прогрева склонов вкупе с влажностью от горных лесов формируются сильные грозы и даже выпадает град.

Полосы падения осадков из кучевого облака © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Облачная шапка над кучево-дождевыми облаками © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Наковальни кучево-дождевых облаков © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Особенность субтропиков — зимой у нас выпадает больше осадков, чем летом. На всей территории России обратная тенденция — лето более влажное, чем зима.

Облака в горах — явление вполне обычное, но иногда воздушные потоки движутся очень интенсивно и в сочетании с высокой влажностью образуют водяной пар, а посреди снежных пиков появляются облачные водопады и моря.

Облачное море © Фото Михаила Мордасова

Облачное море © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Облачный водопад © Фото из личного архива Адриана Коротеева

Самое необычное природное явление, которое вам приходилось наблюдать?