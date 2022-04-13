Едете в горы Сочи весной? Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер

Весна — самый нестабильный и лавиноопасный период в горах Сочи, а прошедшая зима была самой снежной за последние пять лет. Рассказываем, кто и как обеспечивает здесь безопасность и что нужно знать, если вы решили наверстать упущенное и протестировать горные склоны в апреле.

Как избежать лавины, что делать, если она все-таки сошла, и кто борется со стихией в горах, Юга.ру узнали у руководителя противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Эльдара Багова.

Как избежать снежной катастрофы?

Лучше кататься только на подготовленных и открытых трассах. А если решились на фрирайд — взвесьте все за и против до того, как начали движение по склону. Чтобы избежать катастрофы или ускорить время спасательной операции:

следите за рекомендациями лавинщиков, прогнозом погоды и веб-камерами;

На информационных стендах курорта вы всегда найдете таблицу с рейтингом лавинной опасности по пятибалльной международной шкале, а в желтом квадрате — текущий балл с описанием.

Балл может измениться в течение дня. Например, весенним утром снег был стабилен, а лавинная опасность — низкой. Днем из-за мощного потепления он прогрелся, стал влажным и тяжелым — лавинная опасность возросла до значительной (3 балла), возникла угроза схода мокрых лавин. В такую погоду можно легко слепить снежок — перчатка после него останется мокрой.

всегда продумывайте линию спуска так, чтобы иметь возможность уйти в безопасное место в случае схода лавины. Для этого заранее изучите схему трасс на сайте курорта или информационном стенде;

никогда не выезжайте на склон без лавинного датчика (бипера);

Бипер работает в двух режимах — подает сигнал из-под груды снега и ловит его во время спасательной операции. На склонах есть специальные чекпоинты для проверки сигнала. Чтобы понять, корректно ли работает датчик, пройдите мимо стенда на расстоянии 2–5 метров. Если загорелся зеленый круг — устройство готово к работе, красный крестик — поменяйте батарейки, перепрошейте или замените бипер.



На курорте работает пять чекпоинтов: у медпункта на «Роза Пик», в домике спасателей на пересадке «Дриада-Тундра», на столбе с указателями на станции «Юрьев», на верхних станциях «Тундры» и «Крокуса».

если вы катаетесь вне трасс, обязательно возьмите с собой минимальный спасательный набор — бипер, щуп и лопату;

У некоторых фрирайдеров есть лавинные рюкзаки с системой ABS. Если дернуть за специальную ручку, за спиной или в районе головы сработают подушки безопасности, которые помогут «выплыть» ближе к поверхности и смягчат некоторые удары.

не катайтесь в закрытых зонах и на незнакомом рельефе в одиночку или с малознакомыми людьми, тем более без лавинного снаряжения;

о походе в горы и катании за пределами оборудованных трасс обязательно сообщите товарищам, чтобы в случае происшествия они смогли сориентировать спасателей о вашем местонахождении.