Едете в горы Сочи весной? Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Весна — самый нестабильный и лавиноопасный период в горах Сочи, а прошедшая зима была самой снежной за последние пять лет. Рассказываем, кто и как обеспечивает здесь безопасность и что нужно знать, если вы решили наверстать упущенное и протестировать горные склоны в апреле.
Как избежать лавины, что делать, если она все-таки сошла, и кто борется со стихией в горах, Юга.ру узнали у руководителя противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Эльдара Багова.
Как избежать снежной катастрофы?
Лучше кататься только на подготовленных и открытых трассах. А если решились на фрирайд — взвесьте все за и против до того, как начали движение по склону. Чтобы избежать катастрофы или ускорить время спасательной операции:
- следите за рекомендациями лавинщиков, прогнозом погоды и веб-камерами;
На информационных стендах курорта вы всегда найдете таблицу с рейтингом лавинной опасности по пятибалльной международной шкале, а в желтом квадрате — текущий балл с описанием.
Балл может измениться в течение дня. Например, весенним утром снег был стабилен, а лавинная опасность — низкой. Днем из-за мощного потепления он прогрелся, стал влажным и тяжелым — лавинная опасность возросла до значительной (3 балла), возникла угроза схода мокрых лавин. В такую погоду можно легко слепить снежок — перчатка после него останется мокрой.
- всегда продумывайте линию спуска так, чтобы иметь возможность уйти в безопасное место в случае схода лавины. Для этого заранее изучите схему трасс на сайте курорта или информационном стенде;
- никогда не выезжайте на склон без лавинного датчика (бипера);
Бипер работает в двух режимах — подает сигнал из-под груды снега и ловит его во время спасательной операции. На склонах есть специальные чекпоинты для проверки сигнала. Чтобы понять, корректно ли работает датчик, пройдите мимо стенда на расстоянии 2–5 метров. Если загорелся зеленый круг — устройство готово к работе, красный крестик — поменяйте батарейки, перепрошейте или замените бипер.
На курорте работает пять чекпоинтов: у медпункта на «Роза Пик», в домике спасателей на пересадке «Дриада-Тундра», на столбе с указателями на станции «Юрьев», на верхних станциях «Тундры» и «Крокуса».
- если вы катаетесь вне трасс, обязательно возьмите с собой минимальный спасательный набор — бипер, щуп и лопату;
У некоторых фрирайдеров есть лавинные рюкзаки с системой ABS. Если дернуть за специальную ручку, за спиной или в районе головы сработают подушки безопасности, которые помогут «выплыть» ближе к поверхности и смягчат некоторые удары.
- не катайтесь в закрытых зонах и на незнакомом рельефе в одиночку или с малознакомыми людьми, тем более без лавинного снаряжения;
- о походе в горы и катании за пределами оборудованных трасс обязательно сообщите товарищам, чтобы в случае происшествия они смогли сориентировать спасателей о вашем местонахождении.
Выезжая за пределы курорта, помните, что у попавшего под лавину человека (как и у тех, кто его ищет) есть примерно 15 минут. 15 минут, которые решают, будет он жить или нет.
Что делать, если сошла лавина?
Вот несколько советов:
- иногда в самом начале схода снежной массы слышен гул, хлопок или глухой звук, похожий на «бум» или «ух». В этот момент постарайтесь закричать, чтобы люди заметили вас и нашли после того, как лавина остановится. Если вы увидели снежные валы сбоку или перед собой, у вас есть всего несколько секунд, чтобы начать двигаться;
- не останавливайтесь! Если вы попали в лавину и у вас хватает скорости, попробуйте пересечь ее и выехать на безопасное место, пока снежная масса еще не увлекла вас в свою глубину;
- боритесь! Даже если вы понимаете, что лыжи или сноуборд уже увязли в снегу, попытайтесь от них отстегнуться, отбросить палки и остаться на поверхности;
- если вас накрыло снежной волной, постарайтесь сгруппироваться и прикрыть лицо; когда лавина начнет замедляться, закройте лицо руками — так вы создадите камеру с воздухом до того, как лавина остановится и снег начнет уплотняться;
- не паникуйте и не тратьте силы на крик — на поверхности вас не услышат, хотя вы будете слышать каждое слово и движение ваших друзей.
Газовые пушки и «снежные стрелы»
Одна снежинка весит не больше 3 мг, но масса сошедшей с крутого склона лавины может достигать нескольких сотен килограммов. При малейших «симптомах» снежной угрозы склоны и подъемники немедленно закрывают для проведения противолавинных работ.
Чтобы избавиться от критически опасной снежной массы, лавинщики используют активные системы воздействия — «отстреливают» снег с помощью газовых пушек, «снежных стрел» и ручных зарядов.
Для принудительного спуска лавин на курорте «Роза Хутор» чаще всего используют систему «Газекс». На горных склонах вы могли заметить серые металлические трубы с «носом», похожие на огромные водопроводные краны, — это и есть пушки. Всего на курорте их 64. Их устанавливают в местах, откуда может стартовать лавина, и используют во время обильных снегопадов.
В отдалении от горнолыжных трасс расположены специальные станции — шелтеры. К ним на вертолете доставляют резервуары с газом — сейчас на курорте порядка 600 баллонов кислорода и больше 200 — пропана. Отсюда на компьютер оператора подаются данные об уровне газа, направлении ветра и температуре воздуха. По трубам, проложенным в труднодоступных местах, газы поступают в эксплодер — ту самую трубу с «носом» — и смешиваются.
Чтобы начать отстрел, оператор дистанционно выбирает нужный шелтер и эксплодер. После запуска пьезоэлемент внутри трубы возгорается — и газовая смесь взрывается. Ударная волна бьет по снежному покрову, и непосредственно под пушкой инициируется лавина. Сейсмоволны расширяют площадь обрабатываемой территории.
«Задача подразделения, которое занимается активными воздействиями, — не допустить формирования лавин большого объема. Чтобы не накапливать снег, мы стараемся работать «Газексом» часто и спускать маленькие лавины. После начала снегопада мы стреляем два-три раза, наблюдаем за снегом и при необходимости отстреливаем его еще раз. За сезон мы делаем порядка 2 тыс. выстрелов «Газексом» и в среднем около 150 ручных зарядов», — рассказывает Эльдар Багов.
В сезоне 2020–2021 выпало 48 снегопадов — на 25% больше, чем в сезоне 2019–2020. Противолавинная служба выпустила 192 локальных прогноза лавинной опасности, провела 31 день активных воздействий по предупредительному спуску лавин, включая один день со взрывными работами.
В 241 лавинном очаге спровоцировано 758 лавин суммарным объемом 945 тыс. 570 м³. На склонах зарегистрировано 37 самопроизвольных лавин объемом 24 тыс. 504 м³.
Самым нестабильным месяцем из-за обильного дождя был апрель, а самыми спокойными — декабрь и май.
Еще одна система активного воздействия — «Снежная стрела» («Аваланчер»). Она состоит из двух частей: пневматической пушки, которая выстреливает заряд со взрывчаткой, и стрелы — большого пластикового тубуса, который летит и, соприкасаясь со снежным покровом, взрывается.
Системы «Газекс» и «Аваланчер» в России используют только в Сочи.
В труднодоступных лавинных очагах на помощь приходят экскаваторы. Например, северная сторона хребта Аибга довольно крутая и постоянно обдувается южными ветрами. Из-за этого на склонах быстро нарастают снежные карнизы — «козырьки», нависающие над трассами. У них многослойная структура — жесткое основание и мягкий верх из свежего снега. Когда масса станет критической, карниз может отломиться и упасть. Чтобы этого не случилось, машинист экскаватора обрушает опасный участок.
Там, где не достает техника, приходится работать точечно вручную — взрывник заносит пушку, отходит в безопасное место и с пульта запускает снаряд.
Самое лавиноопасное время в горах Сочи — зима и весна. Зимой в субтропиках часто идут дожди — в середине января может начаться гроза и ливень. Из-за обилия осадков лавиноопасные периоды после снегопадов сохраняются всю зиму.
В отличие от лавин, вызванных снегопадами, прогнозировать весенние лавины намного сложнее. При высоких температурах и большой инсоляции начинается таяние снега и миграция воды в снежной толще — все это приводит к большой неустойчивости снежного покрова.
После активных воздействий лавинщики-прогнозисты обследуют территорию и только потом открывают безопасные участки. И даже когда гости поднялись на трассы и катаются, они продолжают патрулировать склоны.
Помимо активных методов борьбы со стихией, на курорте используют и пассивные: снегоудерживающие заборы (сетки) не дают снегу сползти вниз, лавинорезы защищают опоры канатной дороги, разбивая снежный поток, а три большие земляные дамбы отводят уже сошедшую лавину и сбрасывают снег в безопасное место.
Зимой в противолавинной службе курорта «Роза Хутор» работает 41 человек. Это синоптики, метеорологи, инженеры-лавинщики, специалисты по активному воздействию на гидрометеорологические процессы (предупредительному спуску лавин), картографы, геодезисты, программисты, экскаваторщики.
«Наша работа начинается с прогноза погоды. Синоптики говорят, что нас ждет в предстоящие сутки-двое. Чтобы составить лавинный прогноз, метеорологи собирают информацию о снежном покрове с приземным слоем и снимают показатели температуры воздуха, влажности, инсоляции с автоматических метеостанций — на курорте их семь», — объясняет Эльдар Багов.
От синоптиков и метеорологов информация уходит инженерам-лавинщикам. Получив ее, они прогнозируют устойчивость снежного покрова и диагностируют его состояние: делают шурфы (ямы) и изучают его структуру — температуру, форму кристаллов, плотность, устойчивость, прочность.
Когда вся информация собрана, дело за «холодным расчетом» — вероятность схода лавин прогнозируют с помощью различных физико-математических моделей, разработанных Росгидрометом.
«В отличие от времени, объем снега предсказать возможно. Кроме автоматических метеостанций, мы ставим десятки простых палок (реек), измеряем высоту снега и заносим информацию в журнал. Зная мощность снежного пласта и объем этой фигуры, мы получаем массу. Зная уклон склона, мы понимаем, какой может быть скорость и дальность выброса лавины. Кроме всевозможных прогностических методик, очень важно экспертное мнение сотрудника. Многое зависит от опыта конкретного специалиста, диагноста, и от его даже где-то интуиции в дополнение к фактическому материалу», — объясняет Эльдар Багов.
Все противолавинные работы производят ночью, когда канатные дороги прекратили работу и спасатели проверили состояние склонов. После отработки снарядов ратраки расчищают трассы. Если снегопад продолжается, лавинщики работают всю ночь, периодически отстреливая лишний снег.
Откуда берутся лавинщики?
— В вузах такой специальности, к сожалению, нет. Чаще всего в противолавинную службу приходят из метеорологии — это основа работы лавинщика, ведь лавина — явление гидрометеорологическое. Бывает и так, что у человека нет специального образования, но он настолько любит горы, что видит такую работу смыслом своей жизни. Такие специалисты начинают с младших должностей, а затем компания организовывает и оплачивает их обучение и переквалификацию.
Несмотря на то что противолавинная служба курорта работает 24/7, каждый гость должен помнить, что в горах нельзя терять бдительность.